Det russiske seilforbundet, «Zhivaya Classica»-stiftelsen og Nornickel Company lanserer «Derzhi Balans», en ny internasjonal idretts- og kulturfestival i Russland

MURMANSK, Russland, August 15, 2018 /PRNewswire/ --

En perfekt balanse mellom kunst og idrett

Den første internasjonale idretts- og kulturfestivalen vil bli holdt i den lille byen Nikel, som ligger like ved grensen mellom Russland og Norge. Festivalens navn på russisk, «Derzhi Balans», som betyr «bevar balansen», gjenspeiler festivalens ånd og hensikt. Den illustrerer muligheten til å kombinere fundamentale områder i livet slik som idrett, kunst og utdanning. Festivalen finner sted fra 11. til 19. august 2018.

Festivalens hovedarrangør er det russiske seilforbundet og stiftelsen «Zhivaya Classica», som er kjent for å promotere russisk litteratur på den globale arenaen og blant unge mennesker.

På den gratis festivalen kan du møte internasjonalt anerkjente idrettsutøvere, vinnere av OL-medaljer, forfattere og kunstnere. Disse deltar i over 80 idrettsgrener og kulturarrangementer som er planlagt i programmet. Programmets høydepunkter omfatter en filmfestival, seiling og brettpadling samt talløse muligheter til nettverksbygging, workshops og rekreasjonsaktiviteter.

Festivalens hovedsponsor er Nornickel Company, som har globale mål når det gjelder miljø. Som nikkel- og palladium-utvinningsselskap er det uunngåelig at selskapet forurenser. Men innen 2016 hadde selskapet redusert de skadelige utslippene til 35 000 tonn per år. Denne prestasjonen ble anerkjent og belønnet av internasjonale miljøorganisasjoner.

Festivalen er et nok et stort skritt for å forbedre nordområdene i Russland ved å tiltrekke turister og oppfordre lokale bedrifter til å vokse. Festivalen tilbyr tjenester i verdensklasse for gjester og deltakere.

Festivalen vil være åpen for besøkende fra forskjellige land, og disse vil kunne kombinere idrett og rekreasjonsaktiviteter, lære om russisk kultur og oppleve landets naturlige skjønnhet.

En av de viktigste naturattraksjonene er bilaterale Pasvik naturreservatet, som ligger i dalen mellom Norge og Russland. Reservatet har taiga og tundraskoger, daler, innsjøer og elver, samt en rekke nordlige arter av dyreliv.

Resultatet er at festivalens gjester vil ha et bredt spekter av sports- og kulturaktiviteter i tillegg til en sjanse til å besøke turistattraksjoner i naboområdene.