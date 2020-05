Detecção de febre da DERMALOG em uso no Baltic Hotel alemão

USEDOM e HAMBURGO, Alemanha, 26 de maio de 2020 /PRNewswire/ --

Durante a pandemia do coronavírus, o setor de hotelaria enfrenta a fiscalização crescente das autoridades públicas. Incidentes como o surto da Covid-19 na cidade austríaca de Ischgl levou a regulamentos abrangentes para a operação segura de hotéis e restaurantes. Simultaneamente, os proprietários preocupam­-se com o fato de que a recreação dos hóspedes possa ser afetada pelas medidas de proteção da saúde. Por este motivo o Baltic Hotel alemão optou pela detecção de febre sem contacto da DERMALOG.

Com sua câmera de detecção da febre, a DERMALOG desenvolveu uma solução que mede a temperatura corporal com rapidez e precisão quando a pessoa passa reduzindo significativamente o risco da propagação da infecção em muitas áreas. O Baltic Hotel na ilha alemã de Usedom utiliza também o sistema da empresa como parte de seu conceito de higiene.

No lobby do hotel, administra-se a detecção de febre sem contato da DERMALOG em todos os hóspedes. O sistema mede a temperatura corporal em um segundo ao escanear o rosto utilizando uma tecnologia de sensor avançada. Se a temperatura elevada for detectada, o sistema ativa o alarme. Outra vantagem da câmera é sua alta precisão, mesmo a uma distância de até 2 metros. Como uma opção, a verificação de temperatura da DERMALOG inclui a detecção automatizada do uso de máscara. Quando se entra em um hotel ou restaurante sem a máscara facial, o sistema exibe uma mensagem informando que a máscara é obrigatória.

"A verificação da temperatura nos fornece uma maneira simples de detectar a febre e proporciona aos nossos hóspedes um senso de segurança", disse Tim Dornbusch, diretor administrativo do Baltic Hotel.

Na mais recente Norma de Saúde e Segurança Ocupacional para o SARS-CoV2 (SARS-CoV-2 Occupational Health and Safety Standard), o ministério federal do trabalho e dos assuntos sociais da Alemanha recomenda o uso da medição de febre sem contato para a "definição rápida de casos suspeitos". Inúmeras empresas e instituições já colocaram estas recomendações em prática. A verificação de temperatura da DERMALOG é utilizada em mais de 50 países. O sistema protege lojas, escritórios, instalações industriais, recintos de esportes, locais de eventos e hospitais.

