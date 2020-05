Detecção de febre da DERMALOG em uso no UKE de Hamburgo

HAMBURGO, Alemanha, 8 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A proteção adequada dos funcionários e pacientes é o desafio enfrentado por hospitais ao redor do mundo devido ao surto da Covid-19. O Centro Médico Universitário de Hamburgo (University Medical Center em Hamburgo - UKE) utiliza a câmera de detecção de febre da DERMALOG para proporcionar proteção adicional à saúde.

A Covid-19 demonstra atualmente a importância de evitar-se o mais possível a propagação da infecção. Hospitais enfrentam uma dificuldade crítica com o aumento do risco de infecção de seus funcionários e pacientes. A triagem da febre está sendo cada vez mais frequentemente realizada nas entradas de hospitais para a identificação de pessoas com sintomas. A verificação de temperatura já faz parte das operações diárias de muitos aeroportos. Enquanto isso, várias instalações de cuidados de saúde estão também usando a tecnologia para fornecer melhor proteção para os pacientes e os funcionários.

O Centro Médico Universitário de Hamburgo (UKE) incrementou também suas medidas de proteção ao utilizar a câmera de detecção de febre da DERMALOG. O sistema da empresa alemã de biometria mede a temperatura corporal em um segundo ao escanear o rosto através de uma tecnologia de sensor avançada. Se a temperatura elevada for detectada, o sistema ativa um alarme. Outra vantagem da câmera é sua alta precisão, mesmo a uma distância de até 2 metros.

"A detecção da febre nos permite identificar pessoas infectadas antes de que entrem no hospital reduzindo assim o risco de infecção para funcionários e pacientes", disse o professor Klaus Püschel, presidente do departamento de medicina legal do UKE.

A câmera térmica da DERMALOG foi desenvolvida inicialmente para o controle de fronteiras e aeroportos. Recentemente o sistema vem sendo usado cada vez mais em instalações de cuidados de saúde e clínicas. Empresas e instituições em mais de 40 países já empregam a nova tecnologia da DERMALOG "Feita na Alemanha" para a proteção adicional da saúde.

FONTE DERMALOG Identification Systems GmbH

