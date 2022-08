CHENNAI, Inde, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Detect Technologies annonce la conclusion d'un accord mondial avec Vedanta pour le déploiement de T-Pulse , son logiciel de sécurité sur le lieu de travail basé sur l'intelligence artificielle, déployé au niveau international..

Vedanta Resources Limited est une société de ressources naturelles diversifiées à l'échelle mondiale et figure parmi les principaux producteurs de matières premières, notamment de zinc, de plomb, d'argent, de minerai de fer, d'acier, de cuivre, d'aluminium, de pétrole et de gaz. Le groupe emploie plus de 65 000 salariés et sous-traitants, principalement en Inde, en Afrique, en Irlande et en Australie.

Pour une entreprise aussi diversifiée et étendue, la gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement (SSE) est un défi de taille. Animée par son OBJECTIF ZERO, Vedanta a commencé à étudier des solutions basées sur l'IA, qui peuvent améliorer l'efficacité de ce processus. Le logiciel T-Pulse a été testé dans plusieurs branches de Vedanta et a finalement reçu l'autorisation de mettre en œuvre sa solution sur tous les sites de l'entreprise. Depuis son déploiement, T-Pulse a considérablement augmenté la visibilité des risques sur le lieu de travail, conduisant à l'identification anticipée de plus de 4 000 infractions critiques en matière de SSE.

En exprimant sa gratitude et sa confiance dans la collaboration continue entre Detect et Vedanta, M. Daniel Raj David, PDG et co-fondateur de Detect Technologies, a déclaré : « Nous apprécions la conviction constante de Vedanta envers Detect et nous sommes ravis de les aider à améliorer leur conformité en matière de facteurs ESG et de sécurité. Cela reflète notre mission, qui consiste à favoriser le changement grâce à l'IA et aux technologies avancées afin de créer un monde meilleur. »

T-Pulse est un ensemble de technologies centralisées et évolutives conçues pour un déploiement prêt à l'emploi. Conçu pour minimiser et atténuer les risques grâce à des informations exploitables, T-Pulse a fait l'objet d'un déploiement prolifique sur les principaux lieux de travail présentant des risques importants, tels que la construction, la pétrochimie, la logistique, l'énergie, les métaux, les mines, les produits pharmaceutiques et les chantiers de fabrication.

Sunil Duggal, PDG du groupe Vedanta, a commenté : « Ce partenariat renforcera les capacités de Vedanta en matière de renforcement de la sécurité par la technologie. Les solutions d'IA et de visualisation par ordinateur de Detect Technologies nous aideront à améliorer notre surveillance de la sécurité numérique dans toutes les unités opérationnelles. »

L'adhésion de Vedanta à Detect souligne son engagement en faveur de lieux de travail sûrs, durables et efficaces.

À propos de Detect Technologies :

Basée à Chennai, Detect Technologies est une entreprise de premier plan dans le domaine de l'IA industrielle, qui propose des solutions SaaS destinées aux industries de transformation pour leur permettre d'améliorer la conformité en matière de sécurité et l'utilisation de leurs actifs. Detect Technologies propose une large gamme de logiciels d'intelligence artificielle prêts à l'emploi, formés à partir de grands ensembles de données sur les incidents.

