Detect Technologies anuncia acordo global com a Shell

Daniel Raj David, CEO e cofundador da Detect Technologies , declarou: "Valorizamos a confiança contínua depositada pela Shell na Detect. Contar com a assinatura de um acordo das principais empresas do mundo para investimento na Detect é uma forte demonstração de confiança em nossa trajetória. Nossas soluções de ponta estão sendo amplamente adotadas, e estamos assinando vários EFAs em todos os setores. Esta é uma prova de nossa missão de impulsionar mudanças por meio de IA e tecnologias avançadas para criar um mundo industrial mais seguro e eficiente."

O T-Pulse® é uma tecnologia pronta para uso e comercialmente centralizada. Desenvolvido para maior segurança e confiabilidade de pessoas, equipamentos e processos, o T-Pulse® já foi implementado em construção, exploração e produção, transporte, processos e armazenamento, refino, venda e distribuição, offshore, petroquímica, portos, energia, metais e mineração, produtos farmacêuticos, cimento e pátios de fabricação. Em implementações na Shell, aumentou significativamente a conformidade com a segurança com as intervenções em tempo hábil, impulsionada pela inteligência baseada na visão da Detect.

Dan Jeavons, vice-presidente de ciência computacional e inovações digitais da Shell, disse: "Desde os primeiros dias do piloto da tecnologia T-Pulse® da Detect, a Shell ficou impressionada com o produto e com a engenhosidade da equipe envolvida no processo. O T-Pulse® provou gerar insights acionáveis que tornaram nossas operações mensuravelmente mais seguras. É animador ver o impacto do T-Pulse® na Shell crescer para ajudar a atingir o objetivo zero."

Ao trabalhar rumo a um objetivo comum de melhorar a segurança e confiabilidade das instalações e dos ativos, a Detect Technologies está ajudando a Shell a melhorar a segurança e o tempo de atividade em todas as unidades internacionalmente. O investimento da Shell na Detect Technologies apoia a adoção de suas soluções em todas as unidades e parceiros da Shell.

Sobre a Detect Technologies:

Com sede em Chennai, a Detect Technologies é uma empresa líder em IA Industrial e SaaS que está em processo de reengenharia e automatização de processos industriais para alcançar 100% de conformidade com a segurança e garantir zero tempo de inatividade para os ativos. A Detect Technologies é líder de mercado com o maior conjunto de dados globalmente para integridade e segurança de ativos. Os compromissos de longo prazo em sites de clientes de destaque incluem Shell, ExxonMobil, RIL, BPCL, Vedanta, IOCL, HPCL, CPCL, Nayara Energy, Tata Steel, DRL, Adani, Coromandel, Asian Paints e outras empresas da Fortune 500. Siga a Detect Technologies nas mídias sociais LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter.

As empresas da Shell têm suas próprias entidades legais separadas. Neste documento, o termo "Shell" é usado de tempos em tempos quando as referências são feitas a empresas da Shell em geral.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1770331/Detect_technologies_Shell.jpg

FONTE Detect Technologies

SOURCE Detect Technologies