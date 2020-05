Détection de la fièvre avec DERMALOG au Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf

La pandémie de Covid-19 met les hôpitaux du monde entier au défi de protéger le personnel et les patients de manière adéquate. Le Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf (UKE) utilise la caméra de détection de la fièvre de DERMALOG pour une protection sanitaire supplémentaire.

HAMBOURG, Allemagne, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le Covid-19 montre actuellement à quel point il est important de prévenir autant que possible la propagation des infections. Les hôpitaux sont confrontés à un défi de taille, car le personnel et les patients sont exposés à un risque accru d'infection. Des dépistages de fièvre sont de plus en plus effectués aux entrées des hôpitaux afin d'identifier les personnes présentant des symptômes. Les contrôles de température font déjà partie des activités quotidiennes dans de nombreux aéroports. Pendant ce temps, de nombreux établissements de santé utilisent également cette technologie pour apporter une meilleure protection aux patients et au personnel.

Le Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf (UKE) a également renforcé ses mesures de protection en utilisant la caméra de détection de la fièvre de DERMALOG. Le système de la société de biométrie allemande mesure la température corporelle en moins d'une seconde en scannant le visage des personnes grâce à une technologie de capteurs de pointe. Si une température élevée est détectée, le système déclenche une alarme. La haute précision, même à une distance allant jusqu'à 2 mètres, constitue un autre avantage de la caméra.

« La détection de la fièvre nous permet d'identifier les personnes infectées avant leur entrée à l'hôpital et de réduire ainsi le risque d'infection pour le personnel et les patients », a déclaré le professeur Klaus Püschel, Chair of the Legal Medicine Department de l'UKE.

La caméra thermique de DERMALOG a été initialement développée pour les contrôles aux frontières et les aéroports. Le système est de plus en plus utilisé dans les établissements de santé et les cliniques. Des entreprises et des institutions dans plus de 40 pays ont déjà mis en service la nouvelle technologie « Made in Germany » de DERMALOG pour une protection supplémentaire de la santé.

