Deutsche Börse intègre Nagarro SE à l'indice boursier SDAX

Le 3 juin 2021, Deutsche Börse a annoncé les résultats de la révision extraordinaire de ses indices : Nagarro est l'une des quatre sociétés « à petite capitalisation boursière » promues à l'indice SDAX, qui compte 70 membres. La société Nagarro a été admise sur la base de la « règle d'entrée rapide. » Quatre fois par an, la bourse décide de la composition de ses indices. La promotion ou la relégation d'une entreprise est mesurée par sa valeur boursière, calculée en fonction de la capitalisation du marché libre et de la rotation du marché boursier.

« Il y a deux semaines, nous avons passé le cap des 10 000 employés. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que Deutsche Börse nous ait inclus dans l'indice SDAX après seulement six mois », a déclaré Annette Mainka, chargée de la conformité réglementaire chez Nagarro. « Intégrer l'indice SDAX devrait renforcer la confiance des investisseurs mondiaux dans notre action. Il s'agit d'une confirmation pour notre stratégie de croissance. C'est également un bon moment pour nous engager à nouveau à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes de Nagarro à l'avenir. »

Depuis l'annonce son intégration dans l'indice SDAX, la valeur de l'action Nagarro SE a augmenté de plus de 20 % et a été échangée à son prix de clôture le plus élevé de tous les temps, soit 107,50 EUR (XETRA), le 14 juin 2021.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter [email protected]

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 10 000 personnes dans 26 pays. Pour obtenir davantage d'informations, visitez www.nagarro.com .

(FRA: NA9) (SDAX, ISIN: DE000A3H2200) (WKN: A3H220)

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1533523/Annette_Mainka.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpg

SOURCE Nagarro