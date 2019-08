Deutsche Messe AG bude v spolupráci so skupinou Donghao Lansheng v Šen-čene a v Čcheng-tu organizovať nové priemyselné veľtrhy už od roku 2020

Po schválení mestskou vládou v Šanghaji je spoločnosť Donghao Lansheng (Group) Co., Ltd kľúčovým veľkým štátnym podnikom, ktorý sa zaoberá moderným odvetvím služieb a špecializuje sa na tri hlavné oblasti (služby v oblasti ľudských zdrojov, kongresové a výstavné služby a medzinárodný obchod). Spoločnosť Convention and Exhibition Group je dcérskou firmou skupiny Donghao Lansheng, ktorá má na starosti miesta konania a zdroje. Úspešne zorganizovala niekoľko známych a významných podujatí ako napríklad Medzinárodný priemyselný veľtrh v Číne (CIIF) a Medzinárodný technologický veľtrh v Číne (Šanghaj).