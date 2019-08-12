Deutsche Messe AG и Donghao Lansheng Group представят новые промышленные выставки в Шэньчжэне и Чэнду в 2020 году

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Donghao Lansheng

Aug 12, 2019, 04:36 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 12 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компании Deutsche Messe AG и Donghao Lansheng (Group) Co., Ltd недавно заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщив об этом в ходе совместной пресс-конференции 8 августа на территории выставочного комплекса Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center. Стороны анонсировали проведение в 2020 году двух новых промышленных выставок -  South China International Industry Fair (SCIIF) и Chengdu International Industry Fair (CDIIF). Этот шаг направлен на совместное освоение рынка услуг организации выставок и конференций в южных и юго-западных регионах Китая.

Deutsche Messe AG Alliance with Donghao Lansheng Group to Launch New Industrial Fairs in Shenzhen and Chengdu from 2020
Deutsche Messe AG Alliance with Donghao Lansheng Group to Launch New Industrial Fairs in Shenzhen and Chengdu from 2020

Компания Donghao Lansheng (Group) Co., Ltd, учреждение которой было одобрено Муниципальным правительством Шанхая, является крупным государственным предприятием современной сферы услуг со специализацией в трех основных направлениях: сервисах кадровой поддержки, организации выставок и конференций и международной торговле. Входящее в состав Donghao Lansheng Group подразделение Convention and Exhibition Group располагает обширными ресурсами для проведения мероприятий различного уровня. Компания имеет опыт успешной организации целого ряда выставок под известными и влиятельными брендами, включая China International Industry Fair (CIIF) и China (Shanghai) International Technology Fair.

Deutsche Messe AG входит в пятерку ведущих немецких подрядчиков, предоставляющих услуги организации и проведения выставок, и в десятку крупнейших предприятий данного сектора в мире. Основная деятельность компании направлена на проведение передовых международных выставок в Ганновере, а также в ряде других стран мира. Располагая современной инфраструктурой и обширным опытом организации различных экспозиций, Deutsche Messe AG пользуется популярностью и авторитетом у экспонентов и участников выставок. Основанная в 1947 году компания владеет крупнейшим выставочным комплексом в мире - Hannover Exhibition Center площадью в 1 млн кв.м.

Начиная с 2006 года, Deutsche Messe AG и Donghao Lansheng Group совместно проводят выставки под брендом CIIF.

Церемонию подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве посетили представители высшего руководства обеих компаний, а также специально приглашенные гости. В числе присутствующих были старший вице-президент Deutsche Messe AG г-н Арно Райх (Arno Reich); вице-президент Donghao Lansheng (Group) г-н Лю Хунцзе （Liu Hongjie); президент Shanghai DLG Exhibition & Events (Group) г-н Чэнь Хуэйфэн (Chen Huifeng); управляющий директор Hannover Milano Fairs China г-н Гэри Лю (Gary Liu); заместитель генерального директора Hannover Milano Fairs China г-н Уинсон У (Winson Wu); генеральный директор Shanghai Industry & Commerce Exhibition г-н Чжоу Вэй (Zhou Wei); заместитель генерального директора Shanghai Industry & Commerce Exhibition г-н Юань Хунхуэй (Yuan Honghui); президент и генеральный директор Amanda (China) г-н ЯМАМОТО КОДЗИ (YAMAMOTO KOJI); исполнительный заместитель генерального секретаря Шанхайского филиала Альянса промышленного Интернета г-н Ван Сюцинь (Wang Xuqin) и президент Гуандунской ассоциации предприятий лазерной промышленности г-н Хоу Жохун (Hou Ruohong).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/958297/Launch_Ceremony_SCIIF_CDIIF.jpg

SOURCE Donghao Lansheng

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Deutsche Messe AG и Donghao Lansheng Group представят новые промышленные выставки в Шэньчжэне и Чэнду в 2020 году

News provided by

Donghao Lansheng

Aug 12, 2019, 04:36 ET