Deutsche Messe AG и Donghao Lansheng Group представят новые промышленные выставки в Шэньчжэне и Чэнду в 2020 году

Компания Donghao Lansheng (Group) Co., Ltd, учреждение которой было одобрено Муниципальным правительством Шанхая, является крупным государственным предприятием современной сферы услуг со специализацией в трех основных направлениях: сервисах кадровой поддержки, организации выставок и конференций и международной торговле. Входящее в состав Donghao Lansheng Group подразделение Convention and Exhibition Group располагает обширными ресурсами для проведения мероприятий различного уровня. Компания имеет опыт успешной организации целого ряда выставок под известными и влиятельными брендами, включая China International Industry Fair (CIIF) и China (Shanghai) International Technology Fair.