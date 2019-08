Deutsche Telekom certifie le jeu de puces IdO à bande réduite IVY8908A d'UNISOC

Le succès de cette validation renforce la position d'UNISOC en tant que leader dans le domaine de l'IdO à bande réduite

SHANGHAI, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- Notre monde est devenu un espace où les données, la vitesse et les technologies évoluent constamment. Téléphones, gadgets et appareils électroménagers deviennent de plus en plus intelligents avec l'élargissement de l'accès à une connectivité numérique 24 h/24 et 7 j/7. L'Internet des objets (IdO) joue un rôle gigantesque dans la transformation de cet avenir interconnecté en une réalité tangible. Dans le but d'accélérer la concrétisation de ce projet, Deutsche Telekom a récemment certifié le jeu de puces IdO à bande réduite IVY8908A d'UNISOC comme l'une des solutions préconisées de l'IdO à bande réduite.

Mais en quoi son développement est-il si important et pourquoi est-il présenté comme un produit révolutionnaire ? Pour comprendre cela, nous devons tout d'abord savoir en quoi consiste l'IdO à bande réduite ainsi que la différenciation que UNISOC fournit à travers l'IVY8908A.

Qu'est-ce que l'IdO à bande réduite ?

L'IdO à bande réduite (en anglais, NB-IoT) est une technologie normalisée intégrant la liaison sans fil à faible consommation énergétique (en anglais, LPWA) qui déclenchera une avalanche de nouveaux dispositifs et services IdO dans le monde entier. Cette technologie permet de réduire la consommation d'énergie, mais aussi d'améliorer la capacité du système et l'efficacité du spectre des périphériques des utilisateurs. Elle est prise en charge par tous les principaux fabricants de puces et d'équipements mobiles et peut coexister avec les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G. Elle bénéficie également des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité assurées par les réseaux mobiles telles que l'intégrité des données, l'authentification d'entités et la prise en charge de la confidentialité de l'identité des utilisateurs, entre autres.

Quels sont les avantages de l'IVY8908A d'UNISOC ?

L'IVY8908A d'UNISOC est une solution IdO à bande réduite dotée d'une puce unique, monomode, innovante et hautement intégrée présentant des fonctionnalités telles qu'un émetteur-récepteur FR, un processeur central, un modem, des capacités de gestion de l'alimentation et des unités de stockage à mémoire morte/mémoire vive, entre autres. L'IVY8908A prend en charge le protocole 3GPP version 14, avec une consommation d'énergie extrêmement faible garantie par l'IdO à bande réduite, une capacité supérieure et une couverture exceptionnelle. De plus, il possède une plage de fréquences allant de 690 à 2200 MHz et peut être adapté aux réseaux d'opérateurs nationaux et étrangers. Ce produit est donc idéal pour les compteurs intelligents, les dispositifs de localisation et autres produits similaires.

Pourquoi la certification de Deutsche Telekom est-elle importante ?

Deutsche Telekom est l'une des principales entreprises de télécommunications intégrées dans le monde et fournit actuellement ses services à environ 178 millions de clients mobiles, 28 millions de lignes de réseau fixe et 20 millions de lignes à large bande. En tant que leader du déploiement de l'IdO à bande réduite, Deutsche Telekom a déjà effectué le lancement commercial des réseaux IdO à bande réduite dans 8 pays européens et aux États-Unis.

Après avoir été certifié par Deutsche Telekom, l'IVY8908A d'UNISOC devient l'une des solutions IdO à bande réduite les plus recommandées et a été intégré à l'optimiseur de solutions IdO de Deutsche Telekom.

L'optimiseur de solutions IdO de Deutsche Telekom est un service Web qui permet de modéliser et d'analyser le rendement, la fiabilité et la durabilité des solutions IdO conçues dans des conditions de déploiement spécifiques pour soutenir davantage de clients dans le développement de solutions IdO prêtes à l'emploi. L'intégration de l'IVY8908A dans l'optimiseur de solution IdO de Deutsche Telekom offre davantage de possibilités aux clients pour la fourniture de produits IdO matures.

Bien que toutes les implications de l'annonce ne soient pas encore tangibles, il est enthousiasmant de voir les principaux acteurs des télécoms prendre des mesures concrètes pour concrétiser la vision d'un monde hautement interconnecté et axé sur la technologie. Sachant que de plus en plus d'acteurs du domaine se préparent à adopter des solutions IdO de pointe, nous verrons sûrement plus d'innovations et de capacités améliorées d'ingénierie de produit façonner les technologies de demain et stimuler une croissance considérable des dispositifs IdO au cours de la prochaine décennie.

SOURCE UNISOC