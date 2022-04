Deux e-acheteurs brésiliens sur trois ont acheté sur des sites Web étrangers en 2021

Selon la dernière édition de Webshoppers, plus de 70 % des consommateurs prévoient de continuer à acheter des produits à l'étranger

SÃO PAULO, 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- Pour de nombreux Brésiliens, acheter sur des sites Web étrangers était un moyen d'économiser de l'argent en 2021, même avec un dollar qui volait haut. Selon l'enquête Webshoppers réalisée par NielsenIQ|Ebit et Bexs Pay, 68 % des consommateurs en ligne (87,7 millions) ont acheté des produits importés l'année dernière et 71 % prévoient de continuer à le faire. Pour plus de la moitié des consommateurs, la plus grande attraction est la baisse des prix.

Les achats transfrontaliers valaient environ 7 milliards d'euros (36,2 milliards de réaux brésiliens) en 2021, en hausse de 60 % par rapport à 2020 et une augmentation de 32 % du commerce électronique en général. Ce segment représente désormais 17 % du chiffre d'affaires global ; une partie de cette croissance peut être attribuée aux sites de commerce électronique étrangers intégrant mieux les méthodes de paiement locales.

« Cela a permis aux gens d'acheter plus facilement des biens à l'étranger. Les achats qui étaient auparavant limités à une petite partie de la population ayant accès à une carte de crédit internationale sont désormais accessibles à un plus grand groupe de personnes qui peuvent utiliser des cartes de crédit nationales ou même Pix, le système de paiement instantané brésilien », a déclaré Luiz Henrique Didier. Jr, PDG de Bexs Pay.

Les consommateurs ont déclaré que les catégories les plus populaires l'année dernière étaient la mode (38 %), l'électronique (36 %) et la décoration intérieure (24 %). Des livraisons plus rapides ont été l'un des aspects qui ont motivé l'intérêt du Brésil pour les achats internationaux. « Cela montre l'appétit des consommateurs brésiliens pour les produits étrangers, bien qu'ils soient souvent confrontés à des obstacles créés par des problèmes techniques », a déclaré Marcelo Orsanai, responsable du commerce électronique chez NielsenIQ|Ebit.

Un autre résultat intéressant a été la croissance des plateformes que les Brésiliens ont rapidement commencé à adopter. En 2021, 56 % des consommateurs ont acheté chez Shopee et 21 % chez Shein, pratiquement inexistant au Brésil avant l'année dernière.

