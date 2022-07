Deux études cliniques pour le traitement à domicile de la COVID-19 légère à modérée révèlent la valeur d'Exscalate, la plateforme d'intelligence artificielle de Dompé pour la conception de médicaments

Le raloxifène a été identifié par le projet Exscalate4CoV [3] (E4C), un groupe composé de 30 institutions publiques et privées de sept pays et financé par la Commission européenne dans le cadre de son programme-cadre Horizon 2020 [4] , visant à lutter contre le coronavirus grâce aux dernières ressources européennes en matière de supercalcul et d'installations expérimentales. Les résultats ont été obtenus grâce à l'utilisation d'Exscalate, la plateforme de calcul intensif de Dompé, qui a tiré parti d'une base de données de 500 milliards de molécules pour trouver celles capables de cibler les variants cliniquement pertinentes du coronavirus . Grâce à sa capacité de traitement de plus de 3 millions de molécules par seconde , Exscalate est actuellement la plateforme de conception de médicaments par supercalculateur intelligent la plus puissante. Cette puissance de traitement a permis aux chercheurs d'E4C de sélectionner et de réutiliser rapidement une molécule générique dont l'efficacité et la tolérance sont connues pour la rendre accessible à la communauté mondiale. Étant donné que le raloxifène est une molécule générique déjà testée et approuvée pour le traitement de l'ostéoporose, il s'agissait d'un effort sans but lucratif visant à fournir un traitement peu coûteux disponible à l'échelle mondiale.

La première étude sur le raloxifène, publiée dans The Lancet's eClinical Medicine, a démontré qu'après sept jours de traitement, les patients qui prenaient du raloxifène présentaient une amélioration des symptômes comparativement aux patients qui recevaient un placebo. (Veuillez consulter le site www.clinicaltrials.gov pour plus de détails sur les essais cliniques). La deuxième étude, publiée dans Cell Death and Disease, indique que le raloxifène est un agent potentiel pour traiter la COVID-19 légère à modérée causée par les variants les plus courants du SRAS-CoV-2. Les études mécanistes[5] ont confirmé l'affinité significative du raloxifène pour la protéine Spike, comme le prédisaient les études in silico. Les chercheurs ont conclu que le raloxifène est efficace contre les principaux variants du SRAS-CoV-2 et pourrait constituer un ajout utile au volet thérapeutique pour la prise en charge de la COVID-19.

« Le supercalculateur démontre déjà son potentiel pour trouver de nouvelles solutions à des vitesses jamais atteintes auparavant dans de nombreux domaines, y compris la médecine. Je suis très heureux que la Commission ait soutenu le consortium Exscalate4Cov pour découvrir des traitements prometteurs contre la COVID-19, et nous attendons maintenant avec impatience de voir les résultats du projet LIGATE[6], qui succède au consortium et qui développe une nouvelle plateforme de découverte de médicaments avec le soutien de l'entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance », a commenté Thomas Skordas, directeur général adjoint de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie (DG CONNECT) de la Commission européenne.

« Nous tous, chez Dompé, sommes incroyablement fiers de notre contribution à l'identification de nouvelles solutions pour réduire l'impact de la COVID-19 sur les patients, les systèmes de santé et leurs communautés », a déclaré Marcello Allegretti, directeur scientifique de Dompé. « L'énorme puissance de notre plateforme de supercalcul unique a changé la donne, mais nous tenons à remercier tous les patients et les chercheurs du monde entier qui ont participé à ces deux études. Ces résultats montrent qu'il est important de combiner les connaissances pharmacologiques et les technologies de pointe en tant qu'outils d'intelligence artificielle, afin d'exploiter le potentiel des médicaments réadaptés et d'améliorer la compréhension des mécanismes d'action qui n'ont pas encore été révélés pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits.

À propos du raloxifène Le raloxifène est actuellement sur le marché pour le traitement de l'ostéoporose et est bien toléré avec un profil d'innocuité connu. Le composé est un médicament commercialisé et a été approuvé par la Loi sur la gestion des urgences pour un usage clinique.

À propos de Dompé Dompé est une société biopharmaceutique internationale privée, en pleine expansion, fondée à Milan, en Italie, et forte d'un héritage de 130 ans d'innovation médicale. Le département de recherche et développement de l'entreprise s'appuie sur EXSCALATE, une plateforme de criblage virtuel basée sur la structure, développée en interne et qui est actuellement l'une des plus puissantes plateformes de supercalcul et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Dompé emploie plus de 800 personnes dans le monde entier et maintient un centre d'opérations commerciales aux États-Unis dans la région de la baie de San Francisco ainsi qu'une présence en recherche et développement à Boston.

Déclarations prospectives Le présent communiqué fait référence à certaines informations qui pourraient ne pas coïncider avec les résultats futurs attendus. Dompé croit fermement au bien-fondé et au caractère raisonnable des concepts exprimés. Toutefois, certaines de ces informations sont sujettes à un certain degré d'indétermination en ce qui concerne ses activités de recherche et de développement et les vérifications nécessaires à effectuer par les organismes de réglementation. Par conséquent, à ce jour, Dompé ne peut garantir que les résultats attendus seront conformes aux informations fournies ci-dessus.

