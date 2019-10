Deux points cruciaux de la défense phytosanitaire abordés lors du World Pear Forum

L'objectif de cette partie technique du forum international, organisée en association avec CSO Italy, est de faire le point sur les dernières nouvelles et les stratégies possibles de défense contre deux graves maladies des poiriers, et d'essayer de voir comment la production peut être améliorée, suite aux explications d' Albano Bergami , membre du comité de direction de FuturPera et président national de la section culture fruitière de Confagricoltura.

« L'année 2019 restera dans les annales comme une année noire pour la production nationale de poires. Pour relancer le secteur, la priorité est d'identifier et de partager des stratégies afin de maîtriser ces problèmes, à des niveaux économiquement viables. »

Plus précisément, le 28 novembre à partir de 14 h, il y aura une session sur « L'analyse et les solutions possibles pour les dommages causés par la maladie des taches brunes » avec une première partie dédiée au compte-rendu des essais sur le terrain effectué par Marina Collina (Université de Bologne) ; Stefano Civolani (Innova Research centre) ; Claudio Cristiani (CAE test centre) ; et Michele Preti (Astra). La deuxième partie apportera l'expérience des pépinières, des organisations de producteurs et des consortiums – Salvi Vivai, Vivai Mazzoni, FruitModena, Agrintesa, Consorzio Agrario dell'Emilia, C.or.ma. Ceci sera suivi par les interventions deLoredana Antonacci (Département phytosanitaire de l'Émilie-Romagne) et du conseiller horticole australien Marcel Veens, modérées par Ivano Valmori, directeur chez AgroNotizie.

Samedi 30 novembre, à partir de 10 h aura lieu la convention intitulée « Comment relever les nouveaux défis : l'exemple de la punaise diabolique. » CSO Italy ouvrira la journée avec un résumé des superficies utilisées pour la culture de la poire et une prévision pour l'année 2020, avec un rapport de Michele Mariani, technicien chez CSO Italy, Fll, Luca Casoli (Département phytosanitaire de Modène et de Reggio Emilia) et Lara Maistrello (Université de Modène et de Reggio Emilia) modéré par Giannantonio Armentano, journaliste à L'Informatore Agrario.

Le salon FuturPera est organisé par la foire de Ferrare et OI Pera en association avec CSO Italy, Fll. Fondation Navarra, la contribution de la région d'Émilie-Romagne, la municipalité de Ferrare et la chambre du commerce de Ferrare ainsi que le soutien de Bper Banca, Generali Italia et VH Italia Assicurazioni.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1016853/FuturPera_World_Pear_Forum.jpg

Contact :

RP Circuiti Multimedia

f.pattacini@rpcircuiti.it

+39-334-31-39-959

SOURCE FuturPera Press Office