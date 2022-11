Deux programmes de maîtrise de la PHBS classés n°1 en Asie et parmi les 20 premiers au niveau mondial

SHENZHEN, Chine, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Deux programmes de la Peking University HSBC Business School (PHBS), la maîtrise en gestion (17e) et la maîtrise en finance (20e), ont été nommés parmi les 20 premiers au niveau mondial et classés au premier rang en Asie par le QS Business Masters Rankings 2023, parmi 600 programmes de maîtrise de 40 pays. C'est la première fois que les programmes de diplôme de la PHBS sont reconnus dans un classement international.

Au regard des cinq indicateurs clés du QS Business Masters Rankings, à savoir la facilité d'insertion professionnelle, le leadership intellectuel, la diversité des classes et du corps enseignant, le retour sur investissement et les résultats obtenus par les anciens étudiants, la PHBS se distingue cette année par la facilité d'insertion professionnelle de ses diplômés. Ses programmes de maîtrise en gestion et en finance se classent respectivement à la 12e et à la 8e place. Bien que la pandémie ait eu un impact considérable sur le marché du travail, le taux de recrutement des diplômés de maîtrise de la PHBS a suivi la tendance et a réalisé un « triple saut » de 95,4 %, 96,6 % et 97,6 % en trois années consécutives, selon le rapport annuel sur l'emploi de l'école.

Située à Shenzhen, la PHBS a été fondée en 2004 dans le but de faire progresser l'engagement de l'Université de Pékin dans la recherche mondiale en économie, en finance et en gestion. L'école propose actuellement un programme de doctorat, des programmes de maîtrise spécialisés, un programme de maîtrise en administration des affaires, un programme de maîtrise en administration des affaires pour cadres et de nombreux programmes de perfectionnement des cadres. Axée sur la mondialisation, la PHBS a été accréditée par l'AACSB, l'AMBA et l'EFMD, et a ouvert un nouveau campus dans le comté d'Oxfordshire, en Angleterre.

Forte d'un groupe diversifié de professeurs issus des meilleures universités du monde, la PHBS propose plus de 130 cours de niveau supérieur en anglais par an, ce qui permet aux étudiants nationaux et étrangers de vivre une expérience éducative chinoise approfondie dans une perspective mondiale. L'école continue de se renforcer sur le plan académique : ces dernières années, le nombre de publications de la faculté dans les meilleures revues universitaires du monde a augmenté.

