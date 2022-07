DEUX TIERS DES CLUBBERS SOUHAITENT UNE ÉVOLUTION VERS PLUS D'INCLUSIVITÉ SUR LE DANCEFLOOR

Desperados s'associe à Peggy Gou pour présenter l'avenir de la fête par le biais d'une initiative ludique qui permet de transformer des pas de danse en argent liquide pour des associations caritatives

40 % sortiraient plus souvent si le secteur de la fête était plus inclusif

65 % des personnes souhaitent que l'avenir de la fête soit plus diversifié et plus inclusif

Plus de la moitié des personnes souhaitent que les femmes (62 %), les minorités ethniques et la communauté LGBTQ+ (54 %) aient davantage de possibilités dans le milieu de la fête

Six personnes sur dix aimeraient que le monde de la fête fasse davantage pour soutenir les organisations caritatives

AMSTERDAM, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Deux tiers des personnes souhaitent voir plus de diversité et d'inclusion dans le milieu de la fête, selon une nouvelle étude menée par Desperados, avec plus de 50 % des personnes souhaitant voir plus d'opportunités pour les minorités ethniques et la communauté LGBTQ+, et plus de 62 % souhaitant voir plus de choses faites pour les femmes. De plus, cette situation affecte la vie nocturne, puisque quatre personnes sur dix déclarent qu'elles sortiraient davantage si la vie nocturne était plus inclusive.

Afin de souligner l'importance de l'inclusion sur la piste de danse et d'exploiter le pouvoir de la danse pour collecter des fonds pour des organisations caritatives, Desperados s'est associé à Peggy Gou, DJ de renommée internationale, à Elrow, producteur de soirées emblématiques, et à Beatport, leader de l'industrie musicale, pour créer une série de soirées innovantes qui voyageront dans le monde entier cette année. Grâce à son application innovante Rave to Save et à des technologies portables, Desperados permet aux participants de convertir leurs pas de danse en dons pour des organisations caritatives locales et internationales qui défendent l'inclusion, notamment Women in Music et Stonewall.

Peggy Gou, DJ de renommée mondiale, a déclaré : « Je pense qu'il est important que nous continuions à parler de l'inégalité entre les sexes, les sexualités et les races dans l'industrie musicale et sur le dancefloor, tout comme il est important que nous continuions à encourager et à célébrer la diversité au sein de la fête. Je reste déterminé à prendre des mesures pour rendre la fête plus inclusive, afin que tout le monde puisse en profiter, de manière égale, devant et derrière les platines. La musique est puissante, et voir des gens danser littéralement pour le changement est incroyable. »

Pour chaque centaine de pas dansés lors de chaque événement, 1 € sera reversé par Desperados pour soutenir des associations caritatives inclusives, la marque s'engageant à convertir jusqu'à 200 000 € sur l'ensemble de la saison des fêtes. Ces fonds seront utilisés pour faire progresser la sensibilisation, l'égalité, la diversité et les opportunités des femmes et de la communauté LGBTQ+ dans le monde entier. Outre l'enjeu financier, Desperados favorise le changement de l'intérieur, en s'engageant à ce que 60 % des DJ avec lesquels ils travaillent directement s'identifient comme des femmes ou des LGBTQ+.

Nicole Barsalona, présidente de Women in Music, a déclaré : « Nous sommes ravies de nous associer à Desperados pour encourager l'inclusivité et favoriser la représentation dans l'espace de la musique électronique. La campagne Rave to Save met en évidence le fait que chaque personne faisant la fête a le pouvoir d'avoir un impact positif sur l'avenir du divertissement - en dansant pour collecter des fonds, et par son comportement sur la piste de danse. Ensemble, nous pouvons rendre l'expérience de la fête plus sûre pour tous. »

En plus de récolter des fonds pour une œuvre caritative, Desperados met en lumière l'avenir potentiel de l'expérience de la fête, puisque plus de la moitié (54 %) des personnes interrogées ont déclaré que les festivals et les soirées en club étaient répétitifs, en montrant comment la technologie peut permettre aux participants de débloquer des récompenses et des expériences grâce au pouvoir de leurs pas de danse. Les prix peuvent aller de Desperados gratuites à des billets pour des expériences exclusives qui peuvent être réclamés via l'application. Plus ils débloquent de niveaux, plus la nuit devient épique pour tout le monde sur le dancefloor. L'événement de lancement, qui s'est tenu à l'Amnesia d'Ibiza, a donné le coup d'envoi d'une série de 10 soirées et a récompensé ceux qui avaient dansé le plus avec une afterparty exclusive animée par DJ Peggy Gou, et ce week-end seulement, près de 4 millions de pas ont été dansés et 30 000 euros ont été collectés pour des œuvres caritatives.

Rutger van der Stegen, directeur du marketing international de Desperados, a déclaré : « Nous avons toujours été des pionniers de la fête, mais nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'avoir un impact positif sur celle-ci, en évoluant et en améliorant les façons dont nous nous réunissons. Nous sommes ravis de verser un peu d'amour sur la piste de danse et d'unir les fêtards par le biais de notre application Rave to Save, qui les récompense lorsqu'ils bougent. En dansant ensemble, nous pouvons tous soutenir des causes inclusives et travailler à faire du dancefloor un endroit égal pour tous. »

Cette dernière série d'événements s'inscrit dans le cadre de la plateforme créative mondiale de Desperados intitulée « Pour Some Unusual on Your Usual », qui comprend un nouveau film de marque reflétant l'esprit ludique et expérimental de la marque et célébrant les personnes qui n'ont pas peur d'être elles-mêmes.

Pour plus d'informations sur la série d'événements, revoyez l'afterparty exclusif d'Ibiza ici ou regardez-le sur les réseaux sociaux - #RavetoSave #Desperados.

