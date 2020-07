Deväť vedúcich firiem spúšťa novú iniciatívu na urýchlenie postupu k čistej budúcnosti bez emisií - Net Zero

Iniciatíva sa zaväzuje ísť príkladom a zmapovať smer, ktorým by sa mali riadiť ďalšie podniky

REDMOND, Washington, 22. júla 2020 /PRNewswire/ -- Vedúci predstavitelia deviatich spoločností dnes oznámili založenie novej iniciatívy na urýchlenie prechodu na čisté nulové globálne hospodárstvo. Iniciatíva, známa ako Transformácia na nulové emisie (Transform to Net Zero), má v úmysle vyvinúť a dodať výskumné, usmerňujúce a implementovateľné mapy, ktoré všetkým podnikom umožnia dosiahnuť nulové čisté emisie.

Iniciatívu budú viesť zakladajúci členovia, medzi ktorých patria spoločnosti A.P. Moller - Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft Corp., Natura &Co, NIKE, Inc., Starbucks, Unilever a Wipro, ako aj Environmentálny obranný fond (Environmental Defense Fund (EDF). Iniciatívu podporuje BSR, ktorá slúži ako sekretariát pre iniciatívu.

Transformácia na nulové emisie sa zameria na umožnenie podnikovej transformácie potrebnej na dosiahnutie čistých nulových emisií najneskôr do roku 2050, okrem stimulácie širších zmien so zameraním na politiku, inovácie a financie. Výstupy iniciatívy budú široko dostupné pre všetkých, a môžu sa pripojiť aj ďalšie spoločnosti. Iniciatíva má v úmysle dokončiť výstupy tejto práce do roku 2025.

Práca sa bude riadiť týmito zásadami:

Zameranie na transformáciu: Plnenie našich individuálnych záväzkov a ich prevedenie do činnosti, ktorá bude zahŕňať podnikovú stratégiu, správu a zodpovednosť, financie a operácie, riadenie rizík, obstarávanie, inovácie, výskum a vývoj, marketing a verejné záležitosti. Vedení vedou a údajmi z najlepších postupov a metód: Záväzok k štandardizovaným prístupom na dosiahnutie toho, čo dostupná veda vyžaduje pre svet s teplotou 1,5 °C; záväzok zlepšovať kvalitu a dostupnosť výskumu, údajov a nástrojov pre všetkých; záväzok k najväčšej návratnosti pre investičné prostredie. Využívanie existujúceho úsilia: Záväzok k otvorenej spolupráci s existujúcimi iniciatívami v oblasti nulovej hodnoty (prihlásenie, presadzovanie, odvetvové a metodické úsilie) s cieľom využiť existujúcu prácu a urýchliť transformáciu podnikania na nulovú čistú hodnotu. Silná správa a dohľad: Na najvyššej úrovni spoločnosti budú štruktúry riadenia a dohľadu pracovať na dosiahnutí nulovej čistej hodnoty, a to aj prostredníctvom vývoja inovatívnych produktov, služieb a obchodných modelov. Robustné zníženie a odstránenie v rámci rozšíreného podniku: Transformácia na nulové emisie si vyžaduje zníženie emisií v celom hodnotovom reťazci vrátane vplyvu výrobkov a služieb a dodávateľského reťazca. Čistá nula si vyžaduje, aby sme dosiahli zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a aby sme v blízkej budúcnosti zvýšili našu kapacitu na odstraňovanie skleníkových plynov, aby sme umožnili spoločnostiam - a svetu - dosiahnuť nulovú čistú hodnotu najneskôr do roku 2050, aby sme zaistili stabilnú klímu, ktorá bude znamenať kombináciu opatrení pozitívnych na klímu. Investície a inovácie: Podstatný záväzok a ochota investovať do inovácií a urýchliť inovácie na dosiahnutie čistej nulovej transformácie vrátane partnerstva s ostatnými. Politická angažovanosť: Pokrok vo verejnej politike, ktorý umožňuje a zrýchľuje pokrok smerom k nulovej čistej hodnote, a spolupráca s orgánmi, ako sú obchodné združenia, na dosiahnutie tohto cieľa. Transparentnosť a zodpovednosť: Verejné vykazovanie správ a zverejňovanie informácií o postupe smerom k čistej nulovej transformácii pre kľúčové zúčastnené strany vrátane investorov, zákazníkov, spotrebiteľov a v prípade potreby ― aj pre regulačné orgány; zdieľanie informácií so všetkými zúčastnenými stranami o osvedčených postupoch pri transformácii na nulové emisie. Spravodlivý a udržateľný prechod: Vieme, že marginalizované skupiny a komunity s nízkymi príjmami zažívajú najväčšie dopady vyplývajúce zo zmeny klímy. Preto pomôžeme vytvoriť podmienky potrebné na dosiahnutie efektívnych, spravodlivých a udržateľných riešení v oblasti klímy pre ľudí všetkých pohlaví, rasy alebo zručností.

Komentár:

A.P. Moller - Maersk

Søren Skou, generálny riaditeľ spoločnosti AP Moller - Maersk, uviedol: „AP Moller - Maersk sa zaviazala k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti dopravy a logistiky. Aby sme prispeli k dosiahnutiu cieľa Parížskej dohody, už v roku 2018 sme oznámili našu ambíciu mať čisté nulové emisie CO2 do roku 2050. Odvtedy sme podnikli niekoľko konkrétnych krokov na dekarbonizáciu priemyslu. Celkový cieľ udržania globálneho otepľovania pod 1,5 stupňa je možné dosiahnuť iba prostredníctvom silných aliancií medzi odvetviami a podnikmi, a preto sme radi, že sme sa pripojili k spoločnosti Microsoft a ďalším globálnym spoločnostiam v iniciatíve Transformácia na nulové emisie ".

BSR

Aron Cramer, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti BSR, uviedol: „Za posledné desaťročie sa mnoho firiem zaviazalo k nulovým čistým cieľom. Teraz je čas na urýchlenie krokov potrebných na dosiahnutie tohto základného cieľa. Náš priestor na udržanie otepľovania pod 1,5 stupňa sa rýchlo blíži ku koncu. Teraz sa nachádzame v rozhodujúcom desaťročí, v ktorom musíme naliehavo dekarbonizovať hospodárstvo, ak chceme odvrátiť najhoršie vplyvy zmeny klímy. Preto je transformácia na čistú nulu tak dôležitá. Transformácia na nulové emisie poskytne spoločnostiam viac než len nastavenie vysokej latky pre inšpiráciu, umožní im uskutočňovať kroky na transformáciu svojich podnikov tak, aby prosperovali a formovali čistú ekonomiku bez emisí."

Danone

Emmanuel Faber, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva firmy Danone, povedal: "Stredobodom našej platformy One Planet. One Health (Jedna planéta. Jedno zdravie) je rešpektovanie klimatických zmien pri transformácii potravinárskeho priemyslu. Uhlíková neutralita preto nie je pre spoločnosť Danone len jednou z možností, ale predstavuje naopak nutnú podmienku na to, aby sme vymysleli náš nový rastový model. Avšak tieto revolučné zmeny nemôžeme zavádzať sami. Preto pevne veríme v kolektívnu silu iniciatívy Transform to Net Zero. Poďme sa spoločne podeliť o tie najlepšie postupy a vybudovať nové systémy založené na vedecky overených technológiách, ktoré nám pomôžu zaviesť zmeny potrebné k tomu, aby sme udržali globálne otepľovanie pod 1,5 °C. "

Fond ochrany životného prostredia (Environmental Defense Fund

Fred Krupp, prezident Fondu ochrany životného prostredia (Environmental Defense Fund), povedal: "Priepasť medzi tým, kde sa teraz z hľadiska klimatických zmien nachádzame a kde by sme mali byť, sa stále rozširuje. A rovnako tak sa rozširuje priepasť medzi podnikmi, ktoré o zmenách len hovorí a tými, ktoré skutočne vyvíjajú nejakú činnosť. Táto nová iniciatíva predstavuje skvelý potenciál na prekonanie týchto priepastí. Najmä, ak ostatné podniky budú pokračovať v šľapajach tejto koalície, pôjdu príkladom a budú využívať ten najvýkonnejší nástroj, ktorý pre boj s klimatickými zmenami majú - svoj politický vplyv. "

Mercedes-Benz AG

Ola Källenius, predseda predstavenstva firiem Daimler a Mercedes-Benz AG, povedal: "Ak by sme sa z boja proti pandémii COVID-19 mali naučiť len jednu vec, malo by to byť to, že spoločne dokážeme naozaj veľké veci. To je jediný spôsob ako môžeme zvíťaziť v boji proti klimatickým zmenám. Musíme si stanoviť spoločné ciele a podniknúť kroky na ich splnenie. Preto sa pripájame k iniciatíve 'Transform to Net Zero.' Naším poslaním v spoločnosti Mercedes-Benz je poskytovať mobilitu v duchu zásad uhlíkovej neutrality. A v tomto smere robíme veľké pokroky a hodláme v tom pokračovať aj naďalej. "

Microsoft

Brad Smith, prezident spoločnosti Microsoft, povedal: "Žiadna spoločnosť sa nedokáže s klimatickou krízou vysporiadať sama. Preto sa popredné spoločnosti snažia vyvíjať a zdieľať najlepšie postupy, skúsenosti a výsledky výskumu, ktoré pomôžu všetkým ostatným posunúť sa v prijímaní potrebných opatrení ďalej. Bez ohľadu na to, či firma len začína podnikať prvé kroky, alebo je už na dobrej ceste, iniciatíva Transform to Net Zero pomáha nám všetkým urobiť zmysluplný pokrok v dosiahnutí budúcnosti bez uhlíkatých emisií. "

Natura &Co.

Roberto Marques, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Natura & Co., Povedal: "Vo firme Natura & Co veríme v spoluprácu. Nedávno sme predstavili našu stratégiu Commitment to Life (Záväzok pre život) pre rok 2030, v ktorej počítame s tým, že všetky naše podnikateľské ciele musia byť do desiatich rokov dosiahnuté s nulovými emisiami. Aby sme sa však vysporiadali s klimatickou krízou, ktorej čelí celý svet, musíme si vzájomne pomáhať. Len tak dokážeme urobiť všetko potrebné rýchlejšie. A presne to je cieľom iniciatívy Net Zero - spájať firmy tak, aby sme mohli zavádzať potrebné zmeny potrebnú rýchlosťou. Usilujeme sa o vybudovanie jasnejšej budúcnosti, ktorá nám umožní nielen zanechať svet zelenší pre budúce generácie, ale súčasne prispeje k ekonomickej obnove, ktorú dnešná spoločnosť potrebuje. "

NIKE, Inc.

Andy Campion, prevádzkový riaditeľ firmy NIKE, Inc., povedal: "Pri záchrane ihriska, ktoré všetci zdieľame, teda našej planéty, nesmieme už stratiť ani minútu. Preto nečakáme na riešenie problému klimatických zmien, ale z pozície globálnych jedničiek sa spájame, aby sme tieto riešenia pomohli vytvoriť. Ak budeme konať teraz a spoločne, môžeme urobiť hmatateľný pokrok pri budovaní trvalo udržateľnejšej budúcnosti. Budeme neochvejne bojovať za zachovanie zdravej planéty pre nadchádzajúce generácie športovcov. "

Starbucks

Kevin Johnson, prezident a generálny riaditeľ firmy Starbucks, povedal: "Spoločnosť Starbucks sa snaží investovať nemalé finančné prostriedky do trvalo udržateľnej budúcnosti. Naše zapojenie sa do iniciatívy Transform to Net Zero je v súlade s naším úsilím vybudovať trvalo udržateľnú budúcnosť. Vďaka spolupráci s ostatnými, podobne zmýšľajúcimi firmami, tak môžeme vyvinúť najlepšie postupy, pomôcť pri tvorbe globálneho politického rámca a podporovať prechod na hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka. Veríme, že zavedenie potrebných zmien a podpora ostatných organizácií, aby sa do našich snáh zapojili, je pre ľudstvo v súčasnosti najdôležitejšie. "

Unilever

Alan Jope, generálny riaditeľ firmy Unilever, povedal: "Klimatická kríza nie je len hrozbou pre životné prostredie, ale ohrozuje aj životy a živobytie. Preto je dôležité, aby sme sa všetci zapojili do riešenia tohto problému. Obchodný svet budúcnosti nemôže byť rovnaký ako dnes. Okrem dekarbonizácie je nutné vytvoriť aj kompletný systém pre transformáciu ekonomiky. Preto sa s potešením pripájame k ostatným popredným podnikom a stávame sa jedným zo zakladajúcich členov iniciatívy Transform to Net Zero, aby sme mohli spolupracovať a urýchliť zavádzanie strategických zmien, potrebných na dosiahnutie nulových emisií, čo v prípade spoločnosti Unilever, je už rok 2039. "

Wipro

Thierry Delaporte, výkonný a generálny riaditeľ firmy Wipro Limited, povedal: "Je nám cťou, že môžeme byť jedným zo zakladajúcich členov iniciatívy Transform to Net Zero. Táto iniciatíva je úzko spätá s našimi hodnotami a snahami o dosiahnutie trvalej udržateľnosti. Klimatické zmeny sú jedným z najzávažnejších problémov našej doby a pevne veríme, že podniky musia hrať v boji s týmto problémom hlavnú úlohu. Partnerská spolupráca, ako je napríklad táto, nám pomôže urýchliť zavádzanie potrebných zmien, zaviesť primerané opatrenia v rámci celého dodávateľského reťazca a prinášať inovatívne riešenia, ktoré sú pre túto transformáciu potrebné."

