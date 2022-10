DevRev annonce la mise à disposition générale de l'assistance axée sur les produits, la première application construite sur sa plateforme DevCRM

Cette nouvelle conception de la CRM permet aux éditeurs de logiciels modernes de rassembler les départements et de soutenir leurs clients « ensemble »

PALO ALTO, Californie, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- DevRev, une entreprise qui rapproche les développeurs et les ingénieurs de leurs clients, a annoncé aujourd'hui le lancement public de DevCRM, la seule plateforme de gestion des relations avec la clientèle (CRM) basée sur l'API pour les entreprises SaaS axées sur les produits.

À l'heure où tout s'articule autour des produits, la plateforme convergente « DevCRM » de DevRev rassemble les conversations et les tickets d'assistance clientèle avec les problèmes des développeurs et les améliorations de produits. Les entreprises d'aujourd'hui dépensent des centaines de milliers de dollars pour rassembler les canaux Slack, les e-mails et les widgets in-app avec des portails d'assistance, des plateformes de gestion de produits et des logiciels de gestion des suivis d'assistance. Pourtant, ces solutions artisanales entraînent souvent des désabonnements et un faible taux de satisfaction des clients. Les entreprises de demain, qui se concentrent sur la conception et sur les clients, utiliseront des CRM axés sur les produits et sur les utilisateurs pour s'assurer que chaque employé parvient à satisfaire son client.

Pour concrétiser cette ambition, DevRev a également annoncé aujourd'hui la mise à disposition générale de son application d'assistance, d'un widget in-app, et d'API et de webhooks destinées aux éditeurs de logiciels modernes qui croient en la puissance du tout-en-un : un ingénieur support, une équipe entre les ingénieurs support et les développeurs, et une culture de la réussite client pour tous. L'application d'assistance qui vient d'être dévoilée unifie les services pour qu'ils collaborent ensemble, en tant qu'équipe sociale, en temps réel. Voilà en quoi consiste l'assistance axée sur les produits !

« Nous avons utilisé DevCRM ces six derniers mois, et nous avons observé le fonctionnement du tiercé gagnant produit-client-développeur qui peut rendre une bonne entreprise axée sur les produits excellente. Ce n'est un secret pour personne, DevRev est à l'avant-garde de la communication client axée sur les produits. Nous les remercions de nous avoir aidés à réduire nos coûts, à améliorer la rentabilité, mais surtout à accroître le taux de satisfaction de la clientèle », a déclaré Alok Mishra, directeur technique et cofondateur de GoodMeetings. « En tant qu'entreprise de deep tech, nos clients sont des développeurs qui préfèrent communiquer via Slack. Nos clients aiment ce genre de communication parce qu'ils ont l'impression que 100 ms est leur équipe de backend vidéo. Mais la gestion de milliers de canaux Slack devenait difficile. Avec DevRev, nous pouvons adapter nos communications avec nos clients et aller au-delà des systèmes d'assistance à la clientèle archaïques », a déclaré Kshitij Gupta, PDG et cofondateur, 100ms.

« Comme Nutanix, nous considérons DevRev comme un nouveau marathon dans un vaste marché, entouré de concurrents bien établis, a déclaré Dheeraj Pandey , PDG, et co-fondateur de DevRev. Mais au cours de cette décennie, avec nos APIs et nos webhooks, nous nous appuierons fortement sur la communauté des développeurs afin qu'ils nous aident à construire une entreprise moderne avec des effets de réseau puissants. »

« Nous nous sommes concentrés de façon monomaniaque sur la conception afin de faire converger les flux de travail de l'assistance à la clientèle, de la gestion de produits et des développeurs, a ajouté Manoj Agarwal , président et cofondateur de DevRev. La convergence était un grand mantra pour nous chez Nutanix, et nous avons gagné le cœur et l'esprit de nos utilisateurs en les intégrant eux personnellement et leurs cas d'utilisation. »

La plateforme DevCRM synchronise les événements GitHub, Jira, les anciens CRM et Slack en temps réel avec les problèmes, les tickets et les conversations modernes de DevRev, en permettant aux responsables — gestionnaires de comptes techniques, gestionnaires de projets, chefs de produit, et responsable de la réussite client — de stimuler l'adoption et la fidélisation des utilisateurs. C'est ça, la nouvelle convergence !

Veuillez consulter la vidéo de démonstration du produit et les diapositives pour plus d'informations.

DevRev a également annoncé qu'elle avait désormais levé 70 millions de dollars en capital d'amorçage depuis sa création en 2020. « Il pourrait s'agir du plus important capital d'amorçage de l'histoire de la Silicon Valley, et pourtant nos collaborateurs, répartis dans cinq établissements à travers le monde, rentabilisent chaque dollar – grâce à l'automatisation, à l'observabilité du cloud et à l'utilisation d'un ensemble de logiciels professionnels minimums, a déclaré Dheeraj Pandey. DevRev-on-DevRev nous a permis de rester disciplinés et soudés en tant qu'entreprise. »

Pour plus d'informations sur le financement de DevRev, ou pour les relations avec les investisseurs, rendez-vous ici .

