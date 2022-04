DevRev lance la version bêta de Dev CRM, une plateforme pour les entreprises axées les produits

La société a annoncé que plus de 100 clients se sont déjà inscrits pour la version bêta .

La version bêta est le fruit d'un an d'efforts de 100 développeurs DevRev, d'un total de 10 000 demandes de tirage et des centaines d'heures d'entrevues avec les clients.

DevRev combine les conversations avec les clients, la gestion du travail, les collaborations en temps réel et un système d'enregistrement pour un produit dans une seule plateforme. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités DevRev, cliquez ici ou regardez la démo ici .

À propos de DevRev

DevRev est une entreprise spécialisée dans les logiciels d'entreprise qui rapproche les développeurs et les clients à l'ère de la croissance axée sur les produits. L'entreprise est en train de construire un système de gestion de la relation client centré sur les développeurs et les API, qui exploite les données, la conception et l'intelligence artificielle pour permettre aux développeurs de créer, de soutenir et de développer leurs activités. À une époque où le taux de recommandation net est au plus bas et où le taux de désabonnement est élevé, DevRev s'efforce de créer les entreprises les plus centrées sur le client, dirigées par des développeurs heureux. Pour en savoir plus concernant DevRev, veuillez consulter son site web , Twitter et LinkedIn .

Contact pour les médias : Madhukar Kumar, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800506/DevRev_Logo.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1800507/DevRev___Developer_CRM.pdf

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/media/1800508/DevRev_Walkthrough.mp4

SOURCE DevRev