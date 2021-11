DEWALT é a primeira das principais marcas de ferramentas elétricas do mundo a oferecer baterias com células planas empilhadas, projetadas para indústria da construção, um avanço tecnológico de última geração que marca uma nova era de desempenho para as ferramentas sem fio

TOWSON, Maryland, 8 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A DEWALT®, uma marca da Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) e líder em soluções totais para canteiros de obras, anunciou hoje o lançamento global da bateria compacta DEWALT POWERSTACK™ 20V MAX*, uma inovação tecnológica de última geração que marca uma nova era de desempenho para as ferramentas elétricas sem fio da DEWALT.

A DEWALT é a primeira das principais marcas de ferramentas elétricas do mundo a oferecer baterias POWERSTACK ™, baterias com células planas projetadas para a indústria da construção. Este design revolucionário oferece a bateria compacta mais leve e potente da DEWALT3. Em números, as características e benefícios trazem:

50% mais de potência 1 possibilita o usuário a fazer aplicações em velocidades mais rápidas com ferramentas sem fio.

possibilita o usuário a fazer aplicações em velocidades mais rápidas com ferramentas sem fio. 25% mais compacta 2 e 15% mais leve 4 , design da DEWALT para oferecer mobilidade, maior precisão e reduzir o cansaço em tarefas repetitivas ou quando utilizado em espaços apertados.

e 15% mais leve , design da DEWALT para oferecer mobilidade, maior precisão e reduzir o cansaço em tarefas repetitivas ou quando utilizado em espaços apertados. 2 vezes maior vida útil5 dando ao usuário o maior valor pelo seu investimento.

"A tecnologia da bateria compacta DEWALT POWERSTACK™ 20V MAX* representa uma inovação revolucionária no setor de ferramentas elétricas", declarou Jaime Ramirez, vice-presidente executivo e presidente de Global Tools & Storages da Stanley Black & Decker. "Nossa bateria de íon de lítio é confiável e inovadora. Representa uma nova dimensão em potencia e desempenho com ferramentas elétricas sem fio, ajudando a expandir ainda mais todo o potencial do universo sem fio do futuro. A bateria DEWALT POWERSTACK™ é uma conquista significativa da engenharia que reflete a longa história de liderança da DEWALT em inovação para oferecer aos seus clientes a melhor experiência em ferramentas sem fio do mercado."

Além disso, a bateria inclui vários recursos adicionais. A bateria tem um indicador de carga de LED que exibe o estado de carga da bateria, ajudando o usuário final a evitar interrupções de trabalho não planejadas, e é projetada com um revestimento emborrachado para maior resistencia à impactos e proteção durante o uso. Ela é ideal para aplicações de corte, perfuração e fixação, tarefas de precisão e acabamento e ideal para trabalhar em espaços apertados. A POWERSTACK™ 20V* MAX* é compatível com todas as ferramentas e carregadores DEWALT 20V MAX* do sistema 20V MAX*.

Já em 1924, a DEWALT esteve na vanguarda da tecnologia, sendo pioneira na produção de equipamentos de classe mundial com base nas necessidades dos clientes para fazerem seu trabalho. Desde a introdução do sistema FLEXVOLT®, onde as primeiras baterias do mundo que mudam automaticamente a tensão quando os usuários mudam de ferramentas, até o TOOL CONNECT™: software que gerencia o inventário em canteiros de trabalho através de tecnologia Bluetooth®.

A DEWALT está comprometida em atender às demandas dos profissionais, e tem orgulho de revelar a bateria POWERSTACK™ DEWALT, UMA NOVA DIMENSÃO EM POTÊNCIA™

A bateria compacta POWERSTACK ™ 20V MAX* DEWALT estará disponível no Brasil em Fevereiro de 2022.

*A tensão máxima inicial da bateria (medida sem uma carga de trabalho) é de 20 volts. A tensão nominal é de 18V.

1 vs. Bateria DCB203, não em aplicação

2 vs. Bateria DCB203

3 vs. Baterias DEWALT 20V MAX* 2Ah ou inferior; …não em aplicação.

4 vs. Bateria DCB203

5 Ciclos de carga vs. Bateria DCB203

A marca e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela DEWALT é sob licença.

Sobre a DEWALT®

A DEWALT é obcecada com a forma como os usuários trabalham no mundo real e busca incessantemente soluções completas para o local de trabalho. Ao incorporar sua mais recente tecnologia e inovações do setor, a DEWALT está liderando a energia para o local de trabalho do futuro. Produtos DEWALT. QUALIDADE GARANTIDA®. Para mais informações, siga a DEWALT no Facebook, Instagram, e LinkedIn.

Sobre a Stanley Black & Decker:

A Stanley Black & Decker, é uma empresa S&P 500 líder global diversificada de 14,5 bilhões de dólares , com 56.000 funcionários em mais de 60 países, que fabrica ferramentas, produtos e soluções para cumprir sua finalidade For Those Who Make The World (As Pessoas que Fazem o Mundo). A empresa opera a maior empresa de ferramentas e armazenamento do mundo com marcas icônicas como DEWALT, STANLEY, BLACK+DECKER e CRAFTSMAN; a segunda maior empresa de segurança eletrônica comercial do mundo; e é líder global em soluções de alta engenharia em seus negócios de fixação e infraestrutura projetada. Saiba mais em www.stanleyblackanddecker.com.

