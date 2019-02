DeWALT retira del mercado taladros debido a riesgo de choque eléctrico

WASHINGTON, 6 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

NOTA: La empresa anunció con anterioridad, de manera independiente, este retiro del mercado el 10 de enero de 2019 debido al cierre del gobierno.

Resumen del retiro del mercado

Nombre del producto: Taladros DEWALT DWD110 y DWD112

Riesgo: El cableado del taladro puede entrar en contacto con piezas internas móviles, presentando un riesgo de choque eléctrico.

Remedio: Reparación

Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los taladros retirados del mercado y contactar a DeWALT para programar una inspección y una reparación gratuitas.

Contacto para el consumidor: DeWALT gratuitamente al 855-752-5259 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este, vía correo electrónico a recall@sbdinc.com o en línea en www.dewalt.com y haga clic en Servicio y Apoyo, y después en Notificación de Retiro del Mercado de Seguridad para más información.

Detalles del retiro del mercado

Unidades: Alrededor de 122,000 (además, alrededor de 8,000 se vendieron en Canadá)

Descripción: Este retiro del mercado abarca los taladros reversibles de velocidad variable DeWALT DWD110 y DWD112 de 3/8 pulgadas. Los taladros son amarillos con acentos en negro y tienen un cable eléctrico conectado en un extremo. Solo los taladros con los códigos de fecha 2017-37-FY hasta 2018-22-FY son afectados. Si el taladro está marcado con una "X" después del código de fecha, ya se ha inspeccionado y no está afectado. El número del modelo está en una etiqueta en el lado derecho del taladro. El código de fecha está grabado en el cuerpo del taladro, debajo de la etiqueta. Los consumidores cuyo taladro no tenga un código de fecha, o que no puedan localizar el código de fecha, deben contactar a la compañía.

Nombre del producto UPC DeWALT DWD110 885911037518 DeWALT DWD112 885911057319

Incidentes/Lesiones: Ninguno reportado

Puntos de venta: The Home Depot, Lowe's y otras ferreterías en todo el país, y en línea en Amazon.com y otras tiendas en línea, desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2018 por entre $60 y $70.

Fabricado por: DEWALT Industrial Tool Company, de Towson, Maryland.

Fabricación: Estados Unidos

Nota: El comunicado de prensa de Health Canada se encuentra disponible en: http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/68804r-eng.php

