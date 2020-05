Dez projetos no exterior são lançados na Feira Global do Unicórnio - a TOJOY energiza a recuperação econômica global

Juntaram-se aos representantes de empresários, à elite da comunidade de investimentos e ao pessoal de mídia do mundo todo no evento: Kevin Rudd, ex-primeiro ministro da Austrália e presidente da Global Alliance of Sharing Economy (GLASE); Lu Junqing, presidente do conselho de administração da TOJOY; Ge Jun, diretor executivo global da TOJOY e ex-vice-presidente global da Apple; Wang Huiyao, presidente do Center for China & Globalization (CCG); Jiang Shan, ex-chefe de departamento de assuntos americanos e oceânicos, ministro do comércio e pesquisador sênior do CCG; Jin Xu, presidente da Associação Chinesa de Comércio Internacional; e Zheng Rong, vice-presidente executivo e secretário geral do Comitê Especial de Novos Investimentos em Alta Tecnologia da Associação de Investimentos da China. Enquanto isso, o evento recebeu cobertura do Baidu e do The Economic Observer, e teve mais de 500.000 visualizações de sua transmissão ao vivo.

Compartilhando oportunidades de negócios para moldar o futuro juntos

O tema do evento da GUF foi "Visão global - ganhe o futuro". Dez negócios globais especializados em novas áreas econômicas participaram do evento, entre eles, o sistema agrícola vertical australiano E Agri, o serviço de limpeza de hotéis baseado nos Estados Unidos, Renue, a rede de supermercados dinamarquesa Netto e muitos outros. No evento, centenas de milhares de potenciais parceiros chineses locais foram apresentados às empresas para explorar possibilidades de cooperação e crescimento rápido na China.

No evento, Ge Jun observou: "A globalização econômica está se movimentando para uma direção mais aberta, inclusiva e equilibrada, o que resultará em mais situações em que todos saem ganhando". Ele acredita que, futuramente, os empreendedores globais trabalharão mais estreitamente para integrar recursos, alavancar os pontos fortes uns dos outros e criar novas formas de indústrias para compartilhar as vitórias a serem alcançadas no desenvolvimento econômico cooperativo.

Kevin Rudd destacou que a globalização contribuiu para o desenvolvimento da economia, do comércio, da ciência e tecnologia e para a eliminação da pobreza em muitos países. No entanto, acha que a atual pandemia afetará o processo de globalização, podendo alterar a cadeia de fornecimento global e os padrões econômicos. Ele incentivou o desenvolvimento de políticas econômicas de cooperação e a promoção de práticas de desenvolvimento sustentável para orientar a direção positiva para o futuro da globalização econômica.

Os empresários que participaram do evento interagiram digitalmente com os apresentadores e manifestaram interesse em formar parcerias com as empresas apresentadas. A TOJOY espera que o evento estimule as empresas globais a aproveitar o amplo mercado consumidor da China, permitindo que as empresas e seus parceiros desfrutem dos benefícios do crescimento rápido e sustentável.

O mundo unido para combater a COVID-19

Agora, durante a crise global da COVID-19, a TOJOY agregou recursos globais novamente para defender a quebra de barreiras restritivas por meio da promoção da excelente economia do compartilhamento.

Alguns efeitos negativos da pandemia decorrem de ela criar obstáculos aos negócios. Uma vez que o botão "pausa" é pressionado no fluxo de recursos econômicos, as atividades econômicas enfrentarão a crise de estagnação. A GUF está fazendo a sua parte para pressionar "play" novamente e reiniciar esse fluxo. A eficiência econômica lançada na feira não apenas ajudará a economia da China a se recuperar após a pandemia, como também ajudará a economia global a passar pela crise e chegar ao novo alvorecer de recuperação.

