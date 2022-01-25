第十二屆全球海外華文書店春節聯展活動開幕式成功舉辦

北京2022年1月25日 /美通社/ -- 伴隨著2022年春節的到來，中國圖書進出口（集團）有限公司承辦的第十二屆「全球海外華文書店春節聯展活動」已在美國、加拿大、英國、法國、新加坡、馬來西亞、突尼斯等近20個國家及地區的華文書店陸續啟動，向海外華人華僑和讀中文書的外國人提供了內容豐富的最新中文圖書。

第十二屆全球海外華文書店春節聯展活動開幕式於2022年1月20日在京舉辦。活動以「閱讀中國」為主題，聯動全球111家海外華文書店共同參與，同時邀請國內出版社、海外漢學家、海內外作家、專家學者、法國「Z世代」群體參與開幕儀式，通過雲交流活動，共慶新春佳節，共迎北京冬奧會。

本次聯展活動得到了人民出版社、人民文學出版社、商務印書館、北京語言大學出版社、外語教學與研究出版社、五洲傳播出版社等65家國內知名出版社的積極參與，極大的拓寬了內容領域，使得圖書種類更豐富。其中《酷！冰雪運動》、《從夏蒙尼到北京：冬奧百年》等冬奧主題圖書得到華文書店熱烈反響。

隨著漢語在世界各地的普及，語言教材類圖書得到了所有參展國家華文書店的一致好評，為華人華僑子女與海外中文學習者提供了極大的便利。

聯展活動臨近春節，為豐富百家聯展活動的多樣性，營造春節活動氛圍，中圖公司還向海外華文書店贈送了有中國特色的文創用品，如日曆、毛筆、福字、中國結等，吸引了更多海外讀者。這些文創產品也受到了海外華文書店的一致好評。

本次參加百家聯展項目的美國、加拿大、突尼斯華文書店：

XINHUA BOOK STORE

101-10190 152A Street Surrey ,BC

V3R 1J SURREY

Canada

XIN HUA BOOKSTORE INC

7373A Convoy CT. San Diego

CA92111 USA

NIMING BOOKS INC

12417.Elliott Ave, El Monte.

Los Angeles, CA91732.

U.S.A. 美國（US948）

Tel: (213)-249-2671

Enlighten Enterprise

1015 S. Nogales St., Ste # 133

Rowland Heights, CA 91748

Tel: 626-913-2481

Oriental knowledge publishing

Tunisia, Ben arousmourouj 6, place

droits de l'homme, Res. Yaakoub, N 7,

librairiesavoirsorientaux （maarifcharkiya）.

若是華文書店想要參加百家聯展項目或者是希望購買中文書的讀者，請聯繫：[email protected]

CHINA PUBLICATIONS IMPORT AND EXPORT (GROUP) CORPORATION

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