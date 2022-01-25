第十二届全球海外华文书店春节联展活动开幕式成功举办

北京2022年1月25日 /美通社/ -- 伴随着2022年春节的到来，中国图书进出口（集团）有限公司承办的第十二届“全球海外华文书店春节联展活动”已在美国、加拿大、英国、法国、新加坡、马来西亚、突尼斯等近20个国家及地区的华文书店陆续启动，向海外华人华侨和读中文书的外国人提供了内容丰富的最新中文图书。

第十二届全球海外华文书店春节联展活动开幕式于2022年1月20日在京举办。活动以“阅读中国”为主题，联动全球111家海外华文书店共同参与，同时邀请国内出版社、海外汉学家、海内外作家、专家学者、法国“Z世代”群体参与开幕仪式，通过云交流活动，共庆新春佳节，共迎北京冬奥会。

本次联展活动得到了人民出版社、人民文学出版社、商务印书馆、北京语言大学出版社、外语教学与研究出版社、五洲传播出版社等65家国内知名出版社的积极参与，极大的拓宽了内容领域，使得图书种类更丰富。其中《酷！冰雪运动》、《从夏蒙尼到北京：冬奥百年》等冬奥主题图书得到华文书店热烈反响。

随着汉语在世界各地的普及，语言教材类图书得到了所有参展国家华文书店的一致好评，为华人华侨子女与海外中文学习者提供了极大的便利。

联展活动临近春节，为丰富百家联展活动的多样性，营造春节活动氛围，中图公司还向海外华文书店赠送了有中国特色的文创用品，如日历、毛笔、福字、中国结等，吸引了更多海外读者。这些文创产品也受到了海外华文书店的一致好评。

本次参加百家联展项目的美国、加拿大、突尼斯华文书店：

XINHUA BOOK STORE

101-10190 152A Street Surrey ,BC

V3R 1J SURREY

Canada

XIN HUA BOOKSTORE INC

7373A Convoy CT. San Diego

CA92111 USA

NIMING BOOKS INC

12417.Elliott Ave, El Monte.

Los Angeles, CA91732.

U.S.A. 美国（US948）

Tel: (213)-249-2671

Enlighten Enterprise

1015 S. Nogales St., Ste # 133

Rowland Heights, CA 91748

Tel: 626-913-2481

Oriental knowledge publishing

Tunisia, Ben arousmourouj 6, place

droits de l'homme, Res. Yaakoub, N 7,

librairiesavoirsorientaux （maarifcharkiya）.

若是华文书店想要参加百家联展项目或者是希望购买中文书的读者，请联系：[email protected]

CHINA PUBLICATIONS IMPORT AND EXPORT (GROUP) CORPORATION

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