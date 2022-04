Dia das Mães do Shopping Pátio Higienópolis presenteia clientes com bolsa exclusiva produzida por mulheres da ONG Orientavida

A ONG Orientavida desde 1999 desenvolve o projeto "Geração de Renda", que visa a capacitação, profissionalização, inserção e permanência de mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho por meio do artesanato. No total, já foram capacitadas mais de 1150 mulheres em corte, costura e bordado beneficiando mais de 1,5 mil famílias direta e indiretamente. O material utilizado na produção das bolsas é da Eco Simples, empresa que oferece tecidos para moda e decoração, fabricados a partir da coleta de sobras e aparas de tecidos descartados por confecções. O material passa por várias etapas de reciclagem, fiação e tecimento, misturando resíduos de garrafas PET na composição. A cada um metro de tecido Eco Simples são utilizadas 8 garrafas pets e 500 gramas de resíduo da indústria têxtil.

"As compras para o Dia das Mães representam uma importante data para o varejo e ficamos muito satisfeitos em associar a campanha a projetos sociais e sustentáveis", afirma Katia Gioachinni, Gerente de Marketing do Pátio Higienópolis.

"Nós nos preocupamos em inovar e proporcionar ações com propósito, que também tragam memórias afetivas para as pessoas, especialmente no Dia das Mães. Acreditamos que iniciativas como essas nos aproximam dos nossos clientes e nos ajudam a fazer parte desse dia de forma ainda mais especial", afirma Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi, rede da qual o Pátio Higienópolis faz parte.

Sobre o Pátio Higienópolis -Com cerca de 300 operações, entre moda, entretenimento, lazer e serviços, o Complexo Pátio Higienópolis abriga também o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas as áreas a céu aberto, com vegetação natural; o Teatro UOL, o Museu Paço das Artes (com acesso pelo shopping) e a Casa Higienópolis, imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis. Para mais informações, www.patiohigienópolis.com.br e @patiohigienopolis (redes sociais).

Serviço

Compre e Ganhe, Dia das Mães, Pátio Higienópolis

A cada R$ 600 em compras, uma troca (permitidas até duas trocas por CPF)

De 29 de abril a 8 de maio (ou até o final do estoque)

#diadasmaespatiohigienopolis

Posto de trocas: Piso Veiga Filho

Av. Higienópolis, 618 – São Paulo, SP

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807304/PHOTO_2022_04_27_10_45_53.jpg

