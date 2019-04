Dia das Mães do Shopping Pátio Higienópolis tem Presente da L'Occitane en Provence

SÃO PAULO, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Com a chegada do Dia das Mães, comemorado em 12 de maio, o Pátio Higienópolis lança sua campanha para data, que irá presentear seus clientes com um brinde exclusivo da L´Occitane en Provence. Na promoção Compre e Ganhe deste ano, os visitantes que fizerem compras que totalizem R$ 600, entre 2 e 12 de maio de 2019, ganharão um sabonete líquido para o corpo, de 250 ml, da linha Verbena, da L'Occitane en Provence, preparado com extrato de verbena orgânica.

"As ações promocionais da rede Iguatemi, como o tradicional Compre e Ganhe, são uma maneira de mantermos uma relação de proximidade com os nossos clientes. Esse ano decidimos reforçar a parceria com a L´Occitane e trazer um presente exclusivo que agrada a todos os perfis de mães", conta afirma Alexandre Biancamano, diretor de marketing da rede Iguatemi, da qual o Shopping Pátio Higienópolis faz parte.

Para participar, basta apresentar o cupom/nota fiscal de compra no Posto de Troca, localizado no Piso Veiga Filho. O limite é de dois itens por CPF durante todo o período da promoção ou disponibilidade do estoque (15.200 unidades). Mais informações no site www.patiohigienopolis.com.br, siga suas dicas pelas redes sociais e marque #DiaDasMaesPatioHigienopolis

Paisagismo especial - Para homenagear as mães, as entradas do Pátio Higienópolis receberam paisagismo especial, com arranjos de flores em diferentes tons de vermelho e arbustos verdes, criados pelo paisagista e designer Vic Meirelles.

Neste ano de 2019, o Pátio Higienópolis completa 20 anos de atividades; é um dos principais shoppings da cidade de São Paulo. Com mais de 300 lojas, seu projeto arquitetônico segue um estilo moderno que convive em harmonia com o clássico e oferece um espaço único com as melhores marcas nacionais e internacionais de moda, diversas opções de gastronomia e serviços. Além disso, proporciona atividades de lazer, entretenimento e cultura para toda a família. O shopping está localizado na Avenida Higienópolis, 618, com entradas alternativas pela Rua Dr. Veiga Filho 133 e R. Dr. Albuquerque Lins. Para mais informações, acesse www.patiohigienopolis.com.br

