Dia dos Pais no comércio de brindes na Ninja Brindes

SAO PAULO, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa recente, feita pela Universidade de Connecticut (EUA), revelou uma curiosidade interessante sobre a simbiose pai e filho e a importância dessa ligação nos primeiros anos de vida da criança.

Segundo a pesquisa, embasada nos campos da neurociência e da psicologia, as áreas do cérebro ativadas devido à rejeição da figura paterna, são as mesmas de quando sentimos dor física.

Esse estudo revela a importância da presença dos pais na vida dos filhos.

O Dia dos Pais surgiu da necessidade de uma moça chamada Sonora Louis Dodd de homenagear um pai presente, o veterano de guerra William Jackson Smart. Ele havia criado cinco filhos sozinho, após a morte da mãe durante o parto do sexto filho.

Essa data é comemorada no Brasil no segundo domingo de agosto.

Portanto, como usá-la a favor do seu comércio e quais são as sugestões de brindes personalizados que podem ser interessantes para essa ocasião?

Brindes para o Dia dos Pais

O mundo evoluiu e a figura austera, distante e autoritária associada aos pais já é coisa do passado. Como atingir esse novo público com brindes personalizados e aproveitar o Dia dos Pais para captação e fidelização de clientes?

Vejamos algumas ideias a seguir.

Ideias de presentes para o Dia dos Pais:

Independente das mudanças que ocorreram em torno da dinâmica familiar, uma coisa continua igual: a grande maioria dos homens são amantes de um bom churrasco.

Os elementos que compõe esse kit podem variar entre: tábua de carne, espetos com cabo de madeira, avental personalizado, jogo de facas e outros.

Kit caipirinha

Outra maneira de garantir o sucesso de uma campanha promocional voltada para o público masculino é através do kit de caipirinha. Os brasileiros adoram essa bebida nacional, sendo costume por aqui prepará-la em diferentes ocasiões.

Confira alguns produtos que podem fazer parte desse kit personalizado: copo de caipirinha, coqueteleira, socador, tábua de madeira, conjunto de facas, entre outros.

O copo térmico também faz sucesso no Dia dos Pais. Com boa capacidade de conservação da temperatura das bebidas, os copos térmicos são muito usados para armazenar cervejas e outros líquidos que precisam ser consumidos gelados.

Além das bebidas geladas, os copos térmicos também conservam altas temperaturas, favorecendo os homens que apreciam café, chá ou chocolate quente.

Churrasqueira personalizada

A churrasqueira está ganhando destaque no mundo dos presentes personalizados. O Brasil é um país que valoriza muito uma carne bem-preparada e o brasileiro aproveita cada feriado, folga e férias para preparar o churrasco para família e amigos.

As churrasqueiras personalizadas são excelentes opções de brindes para o Dia dos Pais.

Carteira de couro

Um dos produtos campeões de vendas em datas como Dia dos Pais ou Dia dos Namorados é a carteira de couro. Esse presente personalizado é prático, simples e funcional, e dificilmente será engavetado.

Além de sua utilidade prática, a carteira de couro é fácil de agradar, já que possui tons neutros e design minimalista.

Uma das vantagens dos brindes personalizados é entregar presentes que transmitem uma mensagem. Eles podem conter frases, nomes e símbolos importantes para os homenageados.

Essas são apenas algumas sugestões de brindes personalizados para o Dia dos Pais. Se você possui um comércio e quer impressionar seus clientes, conte conosco para essa missão! Personalizamos seus brindes de maneira criativa e nossos produtos são de qualidade.

Confira outras opções de brindes para o Dia dos Pais navegando em nossa loja virtual ou tire suas dúvidas com um de nossos ninjas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1875904/ANUNCIO_DO_CISON_BANNER.jpg

FONTE Ninja Brindes

SOURCE Ninja Brindes