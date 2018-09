Dia Mundial do Coração: Quase uma em cada cinco mortes por doenças cardiovasculares são causadas pela poluição do ar, um total de 3 milhões de mortes no mundo a cada ano

GENEBRA, 27 de setembro de 2018 /PRNewswire/ --

No Dia Mundial do Coração (WHD), 29 de setembro de 2018, a Federação Mundial do Coração (WHF) está aumentando a conscientização sobre a ligação entre a baixa qualidade do ar e as doenças cardiovasculares (DCV).

A poluição do ar em ambientes externos e domésticos é um fator de risco cada vez mais importante para DCV: a poluição do ar é a causa de 19% de todas as mortes por DCV , representando mais de 3 milhões de mortes a cada ano

A DCV é a maior assassina do mundo, causando mais 17,5 milhões de mortes a cada ano . A WHD é a maior campanha de conscientização de doenças cardiovasculares para melhorar a saúde cardíaca por meio de atividades educacionais e de conscientização

A mais recente evidência científica publicada na revista Nature adverte que a exposição ao dióxido de nitrogênio e às partículas finas da poluição do ar está claramente ligada à mortalidade por DCV. A má qualidade do ar também é classificada como a quarta causa do Ano de Vida Ajustados por Incapacidade (DALY) - um ano perdido de "vida saudável" - de acordo com o mais recente Estudo Global do Ônus das Doenças.

Professor David Wood, Presidente da WHF: "No Dia Mundial do Coração, estamos aumentando a conscientização sobre a má qualidade do ar em ambientes externos e domésticos como um fator de risco cada vez mais importante e reunindo todos os envolvidos na saúde cardiovascular de todos os países do mundo na luta pela redução das doenças cardiovasculares."

Meu coração, seu coração

Criado e liderado pela WHF, o Dia Mundial do Coração tem o objetivo de combater o crescente número de pessoas com doenças cardiovasculares (DCV), promovendo a importância de viver um estilo de vida saudável para o coração.

No dia 29 de setembro, pessoas de todo o mundo se unirão para combater a DCV, realizando atividades de conscientização, compartilhando o vídeo da campanha, organizando atividades com o objetivo de angariar fundos para a fundação do coração local e iluminando monumentos e edifícios emblemáticos.

Nossa campanha, em parceria com a Manulife e a Philips, inclui um simples apelo à ação: Faça uma promessa a seu coração. A promessa de comer de forma mais saudável, fazer mais exercícios e dizer não ao fumo. A promessa como profissional de saúde de continuar trabalhando para reduzir o impacto da DCV. A promessa como político de implementar um plano de ação para doenças não-transmissíveis. Uma promessa simples... para o MEU CORAÇÃO, para o SEU CORAÇÃO, para TODOS OS NOSSOS CORAÇÕES.

