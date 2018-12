Diabeloop au CES de Las Vegas : son nouveau projet inédit de solution de gestion automatisée du diabète de type 1

PARIS, Dec. 18, 2018 /PRNewswire/ -- Pour sa 2eme année de présence au Consumer Electronic Show (CES), le grand rendez-vous dans le domaine des innovations technologiques - qui se tient du 8 au 12 janvier 2019 à Las Vegas - l'entreprise grenobloise Diabeloop, invitée par le CEA, présentera son projet d'adaptation de son système auto-apprenant à la gestion du diabète juvénile.

Au "CEA Tech Village" à l'Eureka Park du Sands Expo.

Stand #51253

Un système inédit et une prouesse en R&D au profit des patients de diabète de type 1

Diabeloop et son partenaire de R&D, le CEA-Leti, se battent depuis 2015 pour transformer la vie des personnes diabétiques de type 1 et de leurs proches.

La solution développée par Diabeloop est une insulinothérapie en boucle fermée, un système intégré composé de trois appareils : un capteur de glucose en continu (CGM), une pompe à insuline patch et un terminal dédié qui héberge les algorithmes développés par Diabeloop et qui sert d'interface utilisateur avec le système.

Ce sont ces algorithmes qui déterminent et donnent l'ordre à la pompe de délivrer automatiquement les doses d'insuline.

Issus de la concertation de patients, de médecins, d'ingénieurs, de développeurs… cette innovation de rupture va transformer la vie des patients, les soulageant d'une grande partie des décisions thérapeutiques qu'ils sont amenés à prendre au quotidien.

La nouvelle mission que s'est fixée Diabeloop avec l'adaptation de son système adulte -le DBLG1 marqué CE depuis novembre 2018- est d'apporter de l'élan aux soins pédiatriques, d'améliorer la qualité de vie de chaque enfant à court terme et leur parcours de vie à long terme, tout en soulageant aussi leurs proches de la charge mentale associée à la gestion quotidienne de la maladie.

Au CES 2019 : Diabeloop présentera un projet innovant issu d'une R&D inédite co-développée par et pour les enfants et leurs proches. Personnalisable et modulable selon la physiologie et le rythme de vie de l'enfant avec des fonctionnalités et une ergonomie adaptée.

Les essais cliniques enfants devraient débuter en Belgique et en France en 2019.

Une nouvelle levée de fonds

Pour soutenir cette road-map R&D ambitieuse et le déploiement commercial international de sa version adulte Diabeloop a lancé un second tour de financements en novembre 2019.

Création : 2015, fondée à Grenoble par Erik Huneker et le Docteur Charpentier. Diabeloop et le CEA-Leti sont liés au sein d'un laboratoire de recherche commun pour accélérer le développement du dispositif. La société est co-dirigée par Marc Julien et Erik Huneker.

Financement : levée de financements de 13,5 millions d'euros en equity et dettes à l'été 2017, second tour de financements en cours

Obtention du marquage CE du DBLG1 System pour adultes : novembre 2018

