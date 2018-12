Diabeloop bij CES Las Vegas: zijn baanbrekende nieuwe project voor een geautomatiseerde beheersoplossing voor diabetes type 1

PARIJS, Dec. 18, 2018 /PRNewswire/ -- Voor het 2de jaar van haar aanwezigheid op de Consumer Electronic Show (CES), het grote evenement op het gebied van technologische innovatie - die plaatsvindt in Las Vegas van 8 tot 12 januari 2019 - zal het in Grenoble gevestigde bedrijf Diabeloop, uitgenodigd door het CEA, zijn project voorstellen voor de aanpassing van haar zelflerend systeem voor het beheer van diabetes bij jeugdigen.

In het "CEA Tech Village" in het Eureka Park van Sands Expo.

Stand #51253

Een nieuw systeem en een belangrijke R&D prestatie voor type 1 diabetespatiënten.

Diabeloop en haar R&D-partner, CEA-Leti, zetten zich sinds 2015 in om het leven van mensen met diabetes type 1 en hun naasten te verlichten.

De door Diabeloop ontwikkelde oplossing is een gesloten insulinetherapie, een geïntegreerd systeem bestaande uit drie apparaten: een continue glucosesensor (CGM), een insulinepomp en een speciale terminal waarin de door Diabeloop ontwikkelde algoritmes zijn ondergebracht en die als gebruikersinterface met het systeem dient.

Deze algoritmes bepalen en instrueren de pomp om automatisch insulinedoses toe te dienen.

Als resultaat van een overleg tussen patiënten, artsen, ingenieurs en ontwikkelaars.... zal deze baanbrekende innovatie het leven van patiënten veranderen en hen ontlasten van een groot deel van de therapeutische beslissingen die ze dagelijks moeten nemen.

De nieuwe missie van Diabeloop met de aanpassing van haar systeem voor volwassenen - het CE-gemarkeerde DBLG1 sinds november 2018 - is de pediatrische zorg in een stroomversnelling te brengen, om de levenskwaliteit van elk kind op korte termijn maar ook op lange termijn te verbeteren,terwijl ze ook hun dierbaren ontlasten van de mentale belasting die gepaard gaat met de dagelijkse behandeling van de ziekte.

Op CES 2019 : Diabeloop zal een innovatief project presenteren dat het resultaat is van een baanbrekend O&O-onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met andere partners ten behoeve van kinderen en hun naasten. Personaliseerbaar en modulair volgens de fysiologie en de dagindeling van het kind met functionaliteiten en aangepaste ergonomie.

Klinische testen bij kinderen zullen naar verwachting in 2019 in België en Frankrijk van start gaan.

Een nieuwe fondsenwervingscampagne

Ter ondersteuning van deze ambitieuze O&O-routekaart en de internationale commerciële inzet van de volwassen versie van Diabeloop is in november 2019 een tweede financieringsronde van start gegaan.

Oprichting: In 2015 in Grenoble door Erik Huneker en Dr. Charpentier. Diabeloop en CEA-Leti zijn verbonden in een gezamenlijk onderzoekslaboratorium om de ontwikkeling van het apparaat te versnellen. Het bedrijf wordt geleid door Marc Julien en Erik Huneker.

Financiering: aantrekken van € 13,5 miljoen aan eigen en vreemd vermogen in de zomer van 2017, tweede financieringsronde is gaande.

Verwerving van CE-markering van het DBLG1-systeem voor volwassenen: november 2018

Stéphanie JÉGU

stephanie.jegu@diabeloop.fr

