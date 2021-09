Diageo inaugura marco global da Johnnie Walker para experiência de visitação

Para comemorar a inauguração, uma bandeira da Johnnie Walker foi hasteada no alto do edifício histórico pelo diretor executivo da Diageo, Ivan Menezes, e pela diretora administrativa da Johnnie Walker Princes Street, Barbara Smith, com o cenário de fundo exibindo o icônico contorno do horizonte de Edimburgo, incluindo o mundialmente famoso castelo de Edimburgo.

Ivan Menezes, diretor executivo da Diageo, disse: "Este é um dia de orgulho para todos nós. No ano passado, a Johnnie Walker comemorou 200 anos desde que o fundador John Walker abriu as portas de sua pequena loja, e hoje representa o próximo capítulo dessa incrível história. A Johnnie Walker Princes Street é um investimento marcante no setor do uísque escocês e na Escócia, e estabelece um novo padrão para atrações imersivas para visitantes. O local celebra o notável legado da Escócia, nossos incríveis fabricantes de uísque, e mira para o futuro, ao envolver novas gerações de consumidores de todo o mundo na magia do uísque escocês."

Informações sobre a experiência de visitação da Johnnie Walker Princes Street:

Contemplando uma área de mais de 6.500 metros quadrados, atinge um conceito de personalização a uma escala nunca antes vista em uma experiência global de visitação para amantes de bebidas.

Os visitantes do tour Johnnie Walker Journey of Flavor terão suas preferências pessoais mapeadas com bebidas sob medida para o seu paladar.

Com mais de 800 combinações de sabor disponíveis servidos em sistemas inovadores, uma pessoa pode visitar a Johnnie Walker Princes Street todos os dias por mais de dois anos e não terá a mesma experiência duas vezes.

Mais de 150 funcionários talentosos e em diversas funções, falando 23 idiomas entre eles, reavivarão a narrativa dos seus 200 anos.

A adega tornou-se um verdadeiro tesouro de uísques com alguns dos mais exclusivos barris de uísque do mundo, amadurecidos suavemente, prontos para serem degustados pelos visitantes.

O edifício – anteriormente uma loja de departamentos tradicional por quase 100 anos – conterá um espaço de experiência de varejo de última geração onde os compradores podem selecionar uísques raros e exclusivos, encher suas próprias garrafas e personalizá-las.

A Johnnie Walker Princes Street abre suas portas ostentando o prêmio Green Tourism Gold Award – a mais alta distinção de sustentabilidade para um local de atração turística. Para incentivar a biodiversidade, o edifício inclui jardineiras no terraço coberto que fornecem as ervas para guarnições e para infusões nas bebidas, e também há a cobertura de teto para a erva-pinheira e caixas de pássaros.

A Johnnie Walker Princes Street é adornada com dois bares de classe mundial no terraço e um terraço com vista deslumbrante do horizonte de Edimburgo: o bar de uísque Explorers' Bothy, com 150 uísques diferentes no estoque, e o bar de coquetéis 1820, onde as bebidas são combinadas com um menu cuidadosamente selecionado das culinárias dos quatro cantos da Escócia.

A Johnnie Walker Princes Street também está empenhada em contribuir para a comunidade, oferecendo seu premiado programa especial de treinamento de hospitalidade/hotelaria para pessoas desempregadas na Academia Johnnie Walker Learning for Life. O edifício também pode sediar eventos em seu espaço com capacidade para 200 pessoas.

Barbara Smith, diretora administrativa da Johnnie Walker Princes Street, disse: "Estamos entusiasmados em abrir as portas e ajudar a reconstruir o setor do turismo e hotelaria após um período de 18 meses com muitas dificuldades. A história do uísque mais vendido do mundo ganhou vida com talento e imaginação e construímos uma equipe com alguns dos indivíduos mais talentosos de suas áreas. Agora estamos prontos para receber visitantes e começar a contar o próximo capítulo de como estamos entrelaçados na história e nas comunidades da Escócia."

Em 2019, o setor de uísque escocês atraiu um recorde de 2,16 milhões de visitantes, e a Johnnie Walker Princes Street e o programa de investimento em turismo de 185 milhões de libras da Diageo têm como objetivo ajudar a vitalizar o turismo do uísque escocês para o futuro. O investimento inclui a transformação das experiências turísticas da destilaria em toda a Escócia, incluindo Glenkinchie, Clynelish, Cardhu e Caol Ila – The Lowland, Highland, Speyside e Islay, as casas de Johnnie Walker, vinculadas à Johnnie Walker Princes Street, para formar uma rede de classe mundial de atrações por toda a Escócia.

A Johnnie Walker Princes Street abrirá suas portas ao público às 13h da segunda-feira, 6 de setembro. O valor dos ingressos dos tours começa a partir de £25 por pessoa, este inclui um tour de 90 minutos e três amostras personalizadas de uísque escocês (todas as amostras são cuidadosamente medidas, e se encontram disponíveis alternativas não alcoólicas para todos os visitantes).

Para fazer a sua reserva e obter mais informações, acesse www.johnniewalkerprincesstreet.com. Para mais informações sobre a Johnnie Walker, acesse: www.johnniewalker.com

http://www.apmultimedianewsroom.com/multimedia-newsroom/johnnie-walker-princes-street

https://app.box.com/s/lpeosnxizvp6gvkzhoew704f9sijw93k

FONTE Johnnie Walker/Diageo

