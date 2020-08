Diálogo con Shandong: el seminario sobre intercambio y cooperación industrial entre Japón y Shandong se pone en marcha

JINAN, China, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El Subconsejo de Shandong del Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional (el subconsejo) divulgó información sobre el seminario, llamado Diálogo con Shandong: el intercambio y cooperación industrial entre Japón y Shandong, que se celebró simultáneamente el 30 de julio en varias sedes en Jinan, Tokio y Osaka. Altos representantes de una variedad de industrias se reunieron virtualmente y participaron en fructíferas conversaciones.

En el seminario, se desarrollaron abarcadores diálogos sobre la cooperación industrial local entre China y Japón con el trasfondo de la actual pandemia de la COVID-19. Ello brindó oportunidades para presentar industrias ventajosas y políticas pertinentes respecto al Parque Industrial de Inversión Internacional Jinan-Qingdao-Yantai, y para introducir proyectos de cooperación actualmente en plena marcha, así como para valorar las necesidades de cooperación. En paralelo, se celebraron dos seminarios de conexión industrial relacionados con la atención médica, la atención de salud y la fabricación de equipos de alta gama, al igual que dos seminarios de cooperación entre ciudades de China y Japón en Jinan y Qingdao. En calidad de organizador, el subconsejo garantizó el desarrollo fluido y eficiente del evento.

Este evento fortaleció la confianza en la cooperación económica y comercial local entre China y Japón y estimuló una nueva ola de cooperación local similar. También ayudó a alcanzar algunos resultados satisfactorios en materia de cooperación económica y comercial, pues se suscribieron acuerdos sobre 17 proyectos. También se establecieron el programa de intercambio y cooperación de talento industrial chino-japonés y la plataforma para la transferencia y transformación de logros tecnológicos industriales chino-japoneses.

Dirigentes como Liu Jiayi, secretario del Comité Provincial de Shandong del PCCh; Li Ganjie, gobernador de la provincia de Shandong; y otros asistieron al evento. Toshihiro Nikai, secretario general del Partido Democrático Liberal de Japón; Yukio Hatoyama, ex primer ministro; Hideki Makihara, viceministro de Economía e Industria; y Yutaka Yokoi, embajador en China, enviaron videos con felicitaciones. "Este es el primer evento virtual de intercambio de alto nivel entre dirigentes gubernamentales locales chinos y Japón", declaró Sasaki Nobuhiko, presidente de la Organización de Comercio Exterior de Japón. "Es un evento virtual sin paralelo".

FUENTE China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council

