Dialogue mondial : les jeunes, un nouveau moteur pour un Wuxi mondial

Placée sous le thème « Wuxi Dialogue Linking Youth », cette activité d'échange a suscité des discussions animées entre les jeunes talents travaillant et vivant à Wuxi et leurs homologues du monde entier.

En 2020, Wuxi, dans la province chinoise du Jiangsu (est), s'est proposé de devenir une ville « sans carbone ».

Yan Qing a été impressionné par l'engagement de la ville en faveur du climat. Après avoir obtenu son diplôme de l'université de Tsinghua, il s'est installé à Wuxi grâce à un programme de sélection ouvert aux talents. Il a été chargé d'explorer les moyens de construire une ville « sans carbone ». Ses recherches ont suscité un vif intérêt et ont été publiées dans une revue internationale faisant autorité.

« Wuxi jouit d'une belle écologie naturelle et d'un environnement favorable à l'épanouissement des talents. La confiance et l'encouragement des jeunes talents m'ont donné l'occasion de grandir avec cette ville », a-t-il déclaré.

Les jeunes sont surtout intéressés par l'innovation et l'esprit d'entreprise, a déclaré Lu Xinyi, diplômée de l'université Johns Hopkins.

« Wuxi est le berceau de l'industrie et du commerce chinois. L'innovation et l'esprit d'entreprise sont dans les gènes de cette ville », a-t-elle déclaré.

Lu Xinyi s'est lancée dans des projets de création d'entreprise tout en terminant ses études et a travaillé dans un incubateur de capital-risque à New York. Elle pense que Wuxi peut offrir de vastes opportunités aux jeunes gens enthousiastes.

En 2021, le PIB par habitant de Wuxi s'est classé au premier rang des grandes et moyennes villes chinoises. Elle pense que Wuxi fera la différence dans le secteur des technologies de l'information.

Yue Yunxiao quant à lui exprime souvent son affection pour la convivialité de Wuxi, une ville qui arrive toujours en tête de la liste annuelle des villes les plus heureuses de Chine. Lorsqu'il n'a pas pu rentrer chez lui pendant la fête du printemps l'année dernière, il a tout de même ressenti la chaleur et le confort de son foyer sous l'égide de ses dirigeants et de ses collègues. Aujourd'hui, en tant que membre du Groupe des jeunes volontaires de Wuxi, il continue à répandre l'amitié et la bonne volonté pour faire de Wuxi une ville natale pour les non-ressortissants.

Han Shutong, diplômée de l'University College London, a déclaré : « Wuxi est ouverte et inclusive. Ici, les jeunes peuvent fréquenter des personnes partageant les mêmes idées, développer un sentiment d'appartenance et trouver quelque chose de nouveau et d'intéressant. »

Elle est venue à Wuxi, berceau de la culture Wu, grâce au programme de sélection ouvert et est devenue enseignante dans un collège provincial de premier plan. « Lorsque j'ai un peu de temps libre, mes amis et moi aimons déguster une tasse de café avec un art de masque d'opéra au musée de l'opéra de Wuxi, et nous pouvons également apprécier le nouvel art soutenu par des technologies telles que la RV et la RA dans les studios de Wuxi », a déclaré Han Shutong.

De plus en plus de jeunes restent à Wuxi pour ses chances illimitées de réussite, son caractère inclusif et son attention sincère. Ils constituent un moteur puissant pour Wuxi, une ville charmante, dynamique et innovante tournée vers le monde et l'avenir.

