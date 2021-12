Diamantes por criptomonedas: la revolución del mercado tradicional

El equipo de jóvenes desarrolladores, Crypto Exchange Stockpoint, junto con profesionales de la industria del diamante crearon una plataforma de intercambio de diamantes llamada Triple Ex Marketplace, una plataforma en la que todos tendrán la posibilidad de comprar y vender diamantes por criptomonedas a precio de mercado. Para poder tener acceso a este marketplace (mercado), será necesario comprar el token de Triple Ex (3-Ex).

El mercado de los diamantes se ha mostrado hasta la fecha bastante conservador y cerrado frente a los compradores convencionales. Los diamantes, a diferencia del oro, no se encuentran disponibles como activo y la gente suele pagar muy por encima de su precio real cuando compra diamantes en las joyerías. Estos problemas nos han llevado a la siguiente solución: crear un mercado con igualdad de oportunidades tanto para el inexperto como para el profesional.

Para poder tener acceso al mercado de Triple Ex, será necesario comprar sus tokens. Se ha emitido una cantidad de 600 000 tokens de Triple Ex, todos ellos, sin excepción alguna, serán de libre circulación.

Los creadores presentaron un prototipo del mercado, cuyo lanzamiento está previsto para mayo 2022.

"La tecnología no es complicada. Si utilizas un token de utilidad en el marketplace de Triple Ex, este ya no se intercambiará en la plataforma de intercambio. Y, si hay mucha gente en el mercado, querrá decir que habrá menos tokens disponibles en la plataforma de intercambio, lo que a su vez crea una escasez. El principio de la oferta y la demanda. Así es como conseguimos mantener el precio. Es por ello que estos tokens tienen un valor real", dijo uno de los creadores del proyecto.

El lugar de la presentación también es importante. Durante la pandemia, Turquía sigue siendo uno de los pocos lugares donde las personas de todo el mundo pueden entrar libremente sin restricciones. Además, Turquía también es un país conocido como uno de los mayores proveedores de joyas y diamantes.

El mundo está cambiando de forma muy rápida, y algunas empresas se están quedando estancadas en el siglo pasado. Los problemas actuales requieren soluciones actuales. ¿Yqué hay más actual que una criptomoneda? Seguramente nada.

