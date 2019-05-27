顛覆性媒體製作人Adam Kidron發佈《Nuestro Himno》

紐約州布朗克斯2019年5月27日 /美通社/ -- 富有影響力的顛覆性媒體製作人、早期投資者Adam Kidron與別人一起編寫了開創性的2006年歌曲《Nuestro Himno》（英語：Our Anthem，意為「我們的國歌」） -- 這是美國國歌《星光燦爛的旗幟》(The Star-Spangled Banner)的西班牙語版，並進行了歌曲的製作。Adam Kidron今天發佈了其熱門網絡小說《The Bad Seed》的第34章，對特朗普(Trump)擔任總統進行了類比和諷刺 -- Adam Kidron及成千上萬的《The Bad Seed》書迷認為特朗普出任總統並不合法。

《The Bad Seed》採用加泰羅尼亞藝術家Ivan Cuadros的傑出的「新黑色」插圖，網上讀者已經超過500萬人，而這些讀者在社交媒體上分享《The Bad Seed》的洞察力和圖片。通過為某種「革命」搭建舞台 -- 這是一種主要由藝術和敘事推動的新抵抗形式 -- 肯定能夠激怒特朗普總統，Adam Kidron將《The Bad Seed》這本小說視為對抗特朗普的鬥爭的新「前線」。

在《The Bad Seed》的第34章，一位大膽但幻想破滅的布朗克斯律師Elia Degas之前瞭解到他是總統被剝奪繼承權的同父異母兄弟（並決心將總統「拉下馬」，讓「我們自己拯救自己」），而且他受到了總統的直接語言威脅 -- 如果他的女朋友Joy Alicia Lopez繼續進行成為代表布朗克斯和皇后區的國會女議員的選舉，那麼可怕的事情將會發生。德加告訴他的聽眾，通過改變我們的抵抗形式和變得機敏起來，我們必須直面潛流湧動的法西斯主義：

「幾百個空中交通管制員通過延長咖啡休息時間，就能讓整個國家陷入停頓。只有幾個『庇護城市』能夠頂住美國移民和海關執法局(ICE)在非法移民問題上面的壓力。在某些人想要生產不能在加州/紐約出售的汽車的時候，一些開明的州卻能保護環境。現在，我們的反叛是由成百上千的微觀抵抗行為形成的宏觀總和；例如金州勇士隊、棕色皮膚的波士頓紅襪隊隊員和費城鷹隊拒絕總統在巨無霸狂歡會上的接見；音樂劇《漢密爾頓》(Hamilton)的主演們在演出結束時向副總統本人直接抗議；弗吉尼亞州列克星敦The Red Hen餐廳的老闆Stephanie Wilkinson拒絕招待為總統發佈錯誤信息的白宮新聞發言人桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)並請她離開。這些微小的抵抗之舉由我們的連接性結合到一起，讓我們不會成為逆來順受的『順民』。」

Adam Kidron在2006年一發佈新歌《Nuestro Himno》，時任美國總統小布什(George W. Bush)就批評這首歌，之前他曾表示：「我認為想要成為美國公民的人理應學習英文。他們還應該學習唱英文版的美國國歌。」憑藉重新發佈《Nuestro Himno》，Adam Kidron可能會再次引起強烈憤怒——這次憤怒將會來自於特朗普總統本人 -- 他很有可能將會看到越來越多的「假新聞」和「針對總統的騷擾」向他全面襲來。

《The Bad Seed》在BadSeedBook.com上每週發佈。

想要瞭解下面的故事情節，現在就請瀏覽《Nuestro Himno》。

聯繫人：Gerard Boucher，電話：1-212-390-1403，電郵：gerard.boucher@boucherco.com

Adam Kidron

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