纽约州布朗克斯2019年5月27日 /美通社/ -- 富有影响力的颠覆性媒体制作人、早期投资者亚当-基德隆(Adam Kidron)与别人一起编写了开创性的2006年歌曲《Nuestro Himno》（英语：Our Anthem，意为"我们的国歌"） -- 这是美国国歌《星光灿烂的旗帜》(The Star-Spangled Banner)的西班牙语版，并进行了歌曲的制作。亚当-基德隆今天发布了其热门网络小说《The Bad Seed》（坏种）的第34章，对特朗普(Trump)担任总统进行了类比和讽刺 -- 基德隆及成千上万的《The Bad Seed》书迷认为特朗普出任总统并不合法。

《The Bad Seed》采用加泰罗尼亚艺术家伊凡-夸德罗斯(Ivan Cuadros)的杰出的"新黑色"插图，在线读者已经超过500万人，而这些读者在社交媒体上分享《The Bad Seed》的洞察力和图片。通过为某种"革命"搭建舞台 -- 这是一种主要由艺术和叙事推动的新抵抗形式 -- 肯定能够激怒特朗普总统，基德隆将《The Bad Seed》这本小说视为对抗特朗普的斗争的新"前线"。

在《The Bad Seed》的第34章，一位大胆但幻想破灭的布朗克斯律师伊利亚-德加(Elia Degas)之前了解到他是总统被剥夺继承权的同父异母兄弟（并决心将总统"拉下马"，让"我们自己拯救自己"），而且他受到了总统的直接语言威胁 -- 如果他的女朋友乔伊-艾丽西娅-洛佩兹(Joy Alicia Lopez)继续进行成为代表布朗克斯和皇后区的国会女议员的选举，那么可怕的事情将会发生。德加告诉他的听众，通过改变我们的抵抗形式和变得机敏起来，我们必须直面潜流涌动的法西斯主义：

"几百个空中交通管制员通过延长咖啡休息时间，就能让整个国家陷入停顿。只有几个'庇护城市'能够顶住美国移民和海关执法局(ICE)在非法移民问题上面的压力。在某些人想要生产不能在加州/纽约出售的汽车的时候，一些开明的州却能保护环境。现在，我们的反叛是由成百上千的微观抵抗行为形成的宏观总和；例如金州勇士队、棕色皮肤的波士顿红袜队队员和费城老鹰队拒绝总统在巨无霸狂欢会上的接见；音乐剧《汉密尔顿》(Hamilton)的主演们在演出结束时向副总统本人直接抗议；弗吉尼亚州列克星敦The Red Hen（红母鸡）餐厅的老板斯蒂芬妮-威尔金森(Stephanie Wilkinson)拒绝招待为总统发布错误信息的白宫新闻发言人莎拉-哈克比-桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)并请她离开。这些微小的抵抗之举由我们的连接性结合到一起，让我们不会成为逆来顺受的'顺民'。"

基德隆在2006年一发布新歌《Nuestro Himno》，时任美国总统小布什(George W. Bush)就批评这首歌，之前他曾表示："我认为想要成为美国公民的人理应学习英语。他们还应该学习唱英语版的美国国歌。"凭借重新发布《Nuestro Himno》，基德隆可能会再次引起强烈愤怒 -- 这次愤怒将会来自于特朗普总统本人 -- 他很有可能将会看到越来越多的"假新闻"和"针对总统的骚扰"向他全面袭来。

《The Bad Seed》在BadSeedBook.com上每周发布。

想要了解下面的故事情节，现在就请浏览《Nuestro Himno》。

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Adam Kidron

SOURCE Adam Kidron