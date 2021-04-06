調查顯示，許多美國人無法支付賬單或支付突如其來的開支，並且缺乏重要的財務知識

在這些美國人口組別中，32% 的人發現很難在一個典型的月份內實現收支平衡，而在美國，這比例為 18%。

56% 的黑人美國人和 53% 的西班牙裔美國人沒有足夠的非退休儲蓄來支付一個月的生活費用，而白人美國人的比例為 35%。

黑人和西班牙裔分別正確回答了 P-Fin 指數問題的 37% 和 41%，而美國白人則正確回答了 55%。

GFLEC 大學教授兼學術總監 Annamaria Lusardi 說：「我們的數據顯示了財務專業知識與財務健康之間的直接連繫，並證明了知識如何幫助美國人更有效應對不利的經濟狀況。就像我們需要解決體制性障礙一樣，我們還必須打破對財務狀況的障礙，這是從 2019 冠狀病毒病復甦道路的一部分，其中包括提供更多獲得財務知識的機會。」

P-Fin 指數具有獨特的能力，可以對個人理財的整體知識進行有力的衡量，並可以對個人理財的多個領域的知識進行分析。它還確定了財務專業知識如何促進財務健康。該指數包含 28 個問題，涵蓋八個功能領域：

收入：工資和實得工資的決定因素。

消費：預算和管理支出。

儲蓄：積累最多的因素。

投資：投資類型、風險和回報。

借款／管理債務：貸款特徵和還款之間的關係。

保險：保障類型及保險的運作方式。

理解風險：了解不確定的財務結果。

使用的資料來源：識別適當的來源和建議。

報告全文載於此處。

關於 TIAA 研究所

TIAA 研究所幫助推進個人和機構為財務安全和組織效能的方式。該研究所進行深入的研究，提供與思想領袖網絡的聯繫，並使其能夠預測趨勢、計劃未來策略並盡力爭取獲得成功。有關 TIAA 研究所的更多資訊，請瀏覽 www.tiaainstitute.org。

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憑藉屢獲殊榮1的記錄來保持穩定的投資業績，TIAA (TIAA.org) 是學術、研究、醫學、文化和政府領域的金融服務領先供應商。TIAA 管理 1.3 萬億美元的資產（截至 2020 年 12 月 31 日2），並提供廣泛的金融解決方案，包括投資、銀行業務、諮詢和教育及退休服務。

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全球財務專業知識卓越中心 (GFLEC) 致力推進研究和解決方案，為普及財務專業知識打開大門。為了實現目標，GFLEC 已將自己定位為財務專業知識研究、政策和解決方案的全球領先催化劑。GFLEC 於 2011 年在華盛頓特區的喬治華盛頓大學商學院成立，自此開創了衡量財務專業知識的突破性工具，為教育計劃提供了開發和建議，並制定旨在促進美國和世界各地財務知識發展的政策指南。如欲了解更多關於 GFLEC 的資訊，請瀏覽 www.gflec.org。

____________________ 1 Refinitiv Lipper 基金獎是基於理柏穩定回報評級，該評級是經過 36、60 和 120 個月的風險調整後的表現指標。理柏基金評級不構成也不旨在構成投資建議、要約出售或招攬要約購買任何司法管轄區中任何實體的任何證券。如欲了解更多資訊，請瀏覽：lipperfundawards.com。 理柏基金獎來自 Refinitiv，©2020 Refinitiv 保留一切權利。經許可使用。 該獎項是基於對 2016 年 39 家公司、2017 年 36 家公司、2018 年和 2019 年 35 家公司，以及 2020 年 30 家公司的風險調整業績審查而得出。該獎項僅與混合資產類別中的 TIAA-CREF 共同基金有關。 沒有這種豁免，評級可能會更低。過去的表現並不能保證未來的結果。有關目前的表現、排名和招股說明書，請瀏覽 TIAA.org。 2 截至 2020 年 12 月 31 日，基於 Nuveen 分支機構和 TIAA 投資管理團隊管理的約 1.3 萬億美元資產。

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