调查显示，许多美国人无力支付账单或意外费用且缺乏重要的财务知识
年度P-Fin指数调查强调了新冠疫情带来的财务困难，特别是在受到严重影响的少数族裔
Apr 06, 2021, 02:25 ET
纽约2021年4月5日 /美通社/ -- 根据TIAA研究所和乔治·华盛顿大学商学院全球财务知识卓越中心（GFLEC）发布的第五个年度个人财务指数（P-Fin 指数）的新数据，22%的美国成年人报告称，他们通常无法在一个月内按时全额支付账单，而30%的美国成年人无法支付2000美元的意外支出。
P-Fin指数的结果表明，相当一部分美国成年人仍然缺乏财务知识。在财务知识持续增长四年后，参加P-Fin指数问题调查者的答案正确率在2021年下降了2个百分点，受访者只正确回答了50%的问题。理解风险仍然是财务知识的最低水平，美国成年人平均只正确回答了37%关于这一主题的问题。
“今年的个人财务指数揭示了许多美国人不稳定的财务状况，而新冠疫情使这种状况雪上加霜，”TIAA研究所高级经济学家Paul Yakoboski表示。“但我们也看到，自从新冠疫情爆发以来，美国人在越来越积极地改善个人财务状况。展望新冠疫情后的生活，现在是专注于提高财务知识水平的时候。”
在面临结构性不平等和长期制度偏见的黑人和西班牙裔社区中，财务挑战和财务知识水平较低的情况更为普遍：
- 在这些美国人口群体中，有32%的人难以在一个月实现支出平衡，而美国白人的这一比例为18%。
- 56%的非裔美国人和53%的西班牙裔美国人没有足够的非退休储蓄来支付一个月的生活费用，而白人的这一比例为35%。
- 美国黑人和西班牙裔美国人回答P-Fin指数问题的正确率分别为37%和41%，而美国白人的正确率则是55%。
“我们的数据显示了财务知识与财务健康水平之间的直接联系，并表明了财务知识如何能够帮助美国人更好地应对不利的经济状况，”GFLEC教授兼学术总监Annamaria Lusardi表示。“正如我们需要解决机构壁垒一样，我们还必须打破财务健康水平方面的障碍来从新冠疫情中复苏，这其中就包括大力普及财务知识。”
P-Fin指数的独特之处在于它能够对个人的整体财务知识进行可靠的衡量，并对个人财务中多个领域的知识进行分析。报告还指出了财务知识对财务健康水平的作用。该指数包含28个问题，涵盖八个职能领域：
- 收入：工资和税后工资的决定因素。
- 消费：预算和管理开支。
- 储蓄：充分积累的因素。
- 投资：投资类型、风险和回报。
- 借款/管理债务：贷款功能与偿还之间的关系。
- 保险：保险类型和保险运作方式。
- 理解风险：了解不确定的财务结果。
- 信息来源：识别适当的信息来源和建议。
报告全文请见此处。
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1Refinitiv Lipper Fund Awards以Lipper Leaderr for Consistent Return评级为基础，这是一项风险调整的业绩衡量标准，计算间隔为36、60和120个月。Lipper Leadership基金评级不构成且无意构成投资建议、销售要约或购买任何司法管辖区任何实体的证券的邀约。了解更多信息，请访问lipperfundawards.com。 Refinitiv的Lipper Fund Awards，©2020 Refinitiv。保留所有权利。仅在许可下使用。 该奖项基于风险调整业绩的审核进行评定，2016年授予39家公司，2017年授予36家公司，2018年和2019年均授予35家公司，2020年授予30家公司。 该奖项仅涉及混合资产类别的TIAA-CREF共同基金。 如无此类豁免，评级可能会更低。过往业绩并不能保证将来结果。了解当前的业绩、排名和预期，请访问TIAA.org。
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2基于Nuveen附属公司和TIAA投资管理团队截至2020年12月31日管理的大约1.3万亿美元资产。
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