Dicas de cineasta: cinco documentários para assistir durante o isolamento social

SÃO PAULO, 9 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Autor de documentários, peças publicitárias, capas de discos, livros de fotografias e dezenas de reportagens, o premiado fotógrafo, jornalista e cineasta João Wainer acaba de estrear "Cigarro do Crime", documentário que dirigiu com locações entre Paraguai e Brasil para contar a eletrizante história do contrabando de cigarros. A produção, assinada pela Vice Brasil com apoio do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), tem altas doses de adrenalina. A pedido, Wainer sugere quatro documentários para assistir durante esse período de recolhimento. Todos com fortes tintas sociais, reflexo do seu próprio trabalho.

Ghosts of Cite Soleil (YouTube)

"É um filme incrível, cuja equipe teve um acesso impressionante ao coração dos Chimers, a mais perigosa gangue de Cité Solei, a maior favela do Haiti. Produzido pelo rapper Wycleaf Jean o filme é absolutamente maravilhoso, denso e cheio de reviravoltas."

Democracia em Vertigem (Netflix)

"Importante ponto de vista sobre o golpe contra a presidente Dilma Roussef. A cineasta Petra Costa, através de seu olhar sensível, mostra sua versão dos fatos e bota o espectador para pensar."

13a Emenda (Netflix)

"Filme fundamental para entender o momento que vivemos hoje, o racismo estrutural e as ferramentas assassinas do estado para dar um verniz legal a politica escravagista vigente."

Industria Americana (Netflix)

"Esse filme, produzido pelos Obama, é um retrato da grande disputa que veremos nos próximos 50 anos ou mais. A partir de um exemplo local o filme é uma aula de geopolitica."

Assista também à mais recente produção de João Wainer, "Cigarro do Crime", clicando aqui:

FONTE Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP)

SOURCE Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP)