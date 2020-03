Dicas de Viagens para fazer com crianças, segundo o Portal Pacotes de Férias

CURITIBA, Brasil, 3 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Viajar é sempre sinônimo de diversão garantida, mas quando estamos falando em viagem em família, a coisa fica ainda melhor, já que oferecer a chance para os pequenos conhecerem novos lugares e vivenciarem grandes experiências é recompensador.

Mas apesar de ser sinônimo de diversão, a viagem com crianças requer um planejamento maior, já que alguns pontos de atenção que não são levados em consideração nas viagens de adultos, precisam de um alerta. É por isso, que o portal Pacotes de Férias reuniu aqui dicas de destinos incríveis para levar as crianças e garantir a diversão, além também de ficar por dentro de detalhes importantes do planejamento para garantir que a viagem não traga nenhuma dor de cabeça para você. Confira:

De olho na documentação

Esquecer a documentação quando estamos falando de um adulto, já é suficiente para render muita dor de cabeça, mas no caso dos seus filhos, pode trazer complicações difíceis de serem resolvidas. Por isso, não se esqueça de conferir se a documentação das crianças está em ordem e de também fazer cópias, deixando em um lugar seguro, em caso de perdas.

Também vale pensar em um pequeno crachá ou bilhete com os seus dados, pois sabemos bem como as crianças são imprevisíveis, e com isso, caso elas sumam por alguns instantes, você poderá ser facilmente notificado.

Cuidado com a saúde dos pequenos

Seus filhos fazem uso de algum remédio contínuo? Não se esqueça de levar para o local. Também leve roupas, que conversam com a estação, bonés e chapéus para protegê-los da exposição ao sol, além, é claro, de muito protetor solar. Agora vamos ao que interessa: as dicas de melhores destinos de viagem para fazer com as crianças no Brasil.

Beto Carrero Word – Santa Catarina

Não dá pra começar essa lista sem citar o maior parque temático do Brasil e também da América Latina. O parque conta com brinquedos que vão garantir a diversão de toda a família, além de áreas temáticas e personagens espalhados por todo lugar que vão encantar as crianças. A maneira mais fácil de chegar é viajar de avião até Joinville, em Santa Catarina, e de lá pegar um ônibus ou transfer até a cidade de Penha.

Beach Park – Ceará

Que criança que não adora a mistura de parque + piscina, não é mesmo? É por isso que o Beach Park é uma excelente opção para viajar com toda família. O mais interessante aqui é, que além de garantir a diversão da criança, no Beach Park os adultos também fazem a festa, pois o parque conta com opções de toboáguas radicais que chegam até a 41 m de altura, com uma velocidade de deixar a adrenalina ligada. Você pode escolher entre se hospedar fora para curtir um pouco das praias, ou se tem poucos dias de férias, pode ficar hospedado no próprio complexo do Beach Park.

Hot Park - Goiás

Ainda no clima de parque aquático, que tal unir essa diversão a águas bem quentinhas? A escolha certa para isso é o Hot Park, um dos parques de águas termais mais conhecidos no país, localizado em Rio Quente (GO). O parque é maravilhoso para quem quer concentrar toda a diversão no mesmo lugar, pois funciona também como um resort e tem atrações para toda família, e até mesmo praias artificiais dentro do complexo, sem contar os brinquedos e diversas atividades de aventura para deixar a criançada muito animada.

Gostou das dicas? Então não se esqueça de se atentar aos pontos de alerta na hora do planejamento, escolha seu destino e curta dias maravilhosos ao lado de toda a família. Crianças que viajam desde cedo crescem mais criativas e dispostas, é só viajar com seus filhos para comprovar isso.

Acesse o portal https://www.pacotesdeferias.net e confira mais dicas de destinos de viagens, hoteis e pousadas onde ficar, restaurantes e passeios para fazer.

