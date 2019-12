Dicas do Portal Aprovados.net para melhorar a capacidade de concentração para estudar para Concursos Públicos

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Sabemos que estudar para concurso público exige muita dedicação e que, se esse é o seu sonho, você realmente precisa estar preparado para enfrentar uma jornada de estudos intensa, mantendo foco e determinação.

Mas como lidar com aqueles dias em que sua energia está em baixa e sua concentração está em falta? Nessas ocasiões é preciso de um reforço extra.

Para isso, é possível adotar algumas técnicas de concentração que vão te ajudar a recuperar a atenção aplicada nos conteúdos a serem estudados ou revisados.

Também é importante utilizar alguns artifícios para recuperar o fôlego e driblar a preguiça que, naturalmente, bate em determinados momentos do dia a dia.

Acompanhe este artigo trazido pelo portal Aprovados.net e conheça dicas incríveis para melhorar sua capacidade de concentração para estudar para concursos públicos e melhorar seu desempenho na hora dos estudos.

Beba água

Você sabia que um organismo desidratado perde a capacidade de concentração? De acordo com um estudo realizado pela Universidade do Leste de Londres, tomar meio litro de água antes de realizar tarefas intelectuais aumenta em até 14% a capacidade de concentração.

Isso porque o tempo de reação cognitiva sofre uma queda severa em pessoas que têm sede. E sabemos que durante as horas imersas em livros e apostilas muitas vezes esquecemos de tomar água.

O nosso corpo é 80% composto por água. Por isso, mantenha seu corpo hidratado durante as sessões de estudo. Uma sugestão é manter uma garrafinha de água sempre por perto e tomar vários goles ao longo do dia.

Aceita uma xícara de café?

Especialistas indicam que o consumo regular de café ajuda a melhorar a capacidade de concentração no dia a dia. Para isso, uma xícara de 200 ml diariamente é considerada a dosagem ideal.

A cafeína presente em uma xícara de café, seja expresso ou filtrado, é uma substância estimulante que ajuda a diminuir a fadiga do organismo e inibir a ação dos neurotransmissores depressivos do sistema nervoso.

Em uma pessoa saudável, ela costuma entrar em ação cerca de 20 minutos após a sua ingestão. Desse modo, a dica é tomar uma xícara de café pelo menos meia hora antes de iniciar os estudos ou a revisão da matéria.

Inspire, expire; inspire, expire

Técnicas de respiração são importantes para oxigenar o cérebro e ativar a circulação sanguínea do organismo, o que promove uma considerável melhora na capacidade de contração.

Uma técnica simples e fácil de adotar é a da respiração polarizada. Sentado em uma posição confortável, tampe a narina direita com o polegar da mão direita e inspire profundamente até sentir os pulmões completamente cheios, somente com a narina "destampada".

Em seguida, tampe a narina esquerda com o dedo indicador da mão direita e expire o ar somente pela narina destampada, até sentir os pulmões esvaziarem por completo. Repita esse exercício por no mínimo 3 vezes e se surpreenda com os resultados obtidos.

Bye, bye notificações

Se você precisa se concentrar nos estudos para um concurso público, resista às tentações de olhar as mensagens que chegam a todo tempo nos grupos das redes sociais.

Desative as notificações do seu aparelho celular e reserve cerca de uma ou duas horas por dia para conferir tudo o que aconteceu em suas redes sociais e aplicativos de mensagens.

Fora desse horário, contenha-se em utilizar o seu smartphone somente para o uso de aplicativos funcionais ou leitura das matérias.

Adote a técnica Pomodoro

Durante uma sessão de estudo, é importante fazer pequenas pausas para esticar as pernas, fazer alongamentos, comer alguma coisa.

Uma alternativa interessante a ser adotada é a técnica Pomodoro, oportunidade em que é possível gerenciar o tempo entre a realização de uma atividade e as pausas para o descanso.

A técnica Pomodoro foi criada por Francesco Cirillo no final dos anos 1980 e leva esse nome porque seu criador usou um temporizador de cozinha em forma de tomate para cronometrar os períodos de atividade/pausa.

Hoje, no entanto, é possível utilizar aplicativos e ferramentas do celular para cronometrar o tempo. A sugestão da técnica consiste em realizar uma atividade de forma ininterrupta durante 25 minutos e fazer uma breve pausa de 5 minutos.

Nesse caso, o ideal é completar quatro pequenos ciclos de 25 minutos de atividade e 5 minutos de pausa e, ao completar o ciclo, fazer uma pausa maior de 30 minutos para recomeçar novamente outros quatro pequenos ciclos.

