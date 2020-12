Dicas para rotina de cuidados para peles mistas e oleosas

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Quem tem a pele oleosa ou mista costuma lidar com alguns incômodos. Aspecto brilhoso no rosto, poros mais largos, cravos e espinhas são alguns dos problemas que podem ser causados pelo excesso de oleosidade. Mas a notícia boa é que tudo isso pode ser tratado, respeitando as particularidades desse tipo de pele e aplicando cuidados especiais.

A principal dica para cuidar de peles oleosas e mistas é caprichar na limpeza. A higienização é passo fundamental para uma pele mais saudável. "No caso das peles oleosas, a limpeza adequada ajuda a controlar a oleosidade e desobstruir os poros, que são obstruídos por impurezas como maquiagem e poluição", explica o dermatologista Dr. Vinicius Polo Pires (CRM-SC 15885). O médico também recomenda que essa limpeza seja feita com produtos específicos que controlem a oleosidade.

Dermotivin, marca desenvolvida pela Galderma, possui higienizadores em diferentes formatos e para todos os tipos de pele: barra, líquido e espuma, para peles secas às oleosas. As linhas Original (pele mista ou oleosa), Oil Control (pele muito oleosa) e Salix (pele com tendência à acne) são destinadas a esses cuidados e recomendadas para a combater oleosidade, com fórmulas eficazes que limpam sem deixar a sensação ressecada na pele.

Para completar o skincare, também é importante manter a hidratação em dia. "É importante consultar um dermatologista que vai indicar o produto ideal para cada tipo de pele", explica o Dr. Vinicius. Vale também lembrar que o aspecto brilhoso não significa hidratação, pelo contrário. Assim como o óleo e água não se misturam, ter uma pele oleosa não é sinônimo de ter uma pele hidratada. Este tipo de pele também precisa de atenção com a hidratação para se manter saudável.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

