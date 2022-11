Dictador cria o destilado mais exclusivo da história: a primeira edição limitada de um bilhão de dólares - Dictador M-City Golden Cities

MIKOŁÓW, Polônia, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O espírito de tudo o que Dictador faz é aceitar o ousado desafio de redefinir o convencional e impactar o futuro. Elevando essa ambição a um nível nunca feito antes, o rum Dictador criou o Dictador M-City Golden Cities, o auge da expressão das personalidades mais notáveis do mundo. É a introdução do equivalente à alta costura no universo dos destilados mais exclusivos. Uma experiência única para convidados, disponível para muito poucos dos indivíduos mais exigentes do mundo que provaram estar entre os conhecedores da elite da arte refinada, mestres do estilo e da cultura, e pertencentes ao pequeno grupo de formadores de visão e inspiração extraordinárias.

Dictador M-City Golden Cities Video Dictador M-City Golden Cities Cartagena

Esses indivíduos notáveis têm uma rara oportunidade de visitar a destilaria art-masters do Dictador em Cartagena, na Colômbia, e criar um blend de rum totalmente exclusivo com envelhecimento extremo em colaboração com nossos mestres destiladores. Cada garrafa é única e uma expressão individual da noção de possibilidade quando não há nada que limite a magnitude dos sonhos. Nunca haverá duas garrafas com o mesmo blend, criando uma mudança quântica do real significado de luxo e exclusividade. A clientela escolhida a dedo do Dictador participa plenamente de cada passo da imaginação e da criação. Desafiando os limites do que era possível antes.

Expressando o caráter da clientela, M-City, um dos artistas contemporâneos mais cobiçados do mundo, criará uma garrafa de ouro 24 quilates, retratando o mapa da cidade mais próxima de seu coração. Cada cidade será retratada apenas uma vez, destacando o caráter único de cada blend. Cada garrafa poderá valer milhões de dólares. Uma vez que a edição atingir um bilhão de dólares, ela será fechada para sempre.

Dictador propõe juntar-se aos rebeldes para impactar o futuro. Um grupo de mestres, artistas e quebradores de regras que assumem o ousado desafio de mudar o mundo para melhor. Eles impactam o futuro. Eles têm a liberdade de criar o que nunca foi feito antes. Com ousadia, paixão, intensidade, e jamais seguindo regras. O Dictador M-City Golden Cities é sua expressão definitiva.

As primeiras garrafas já foram vendidas. O preço de cada garrafa começa em USD 1.500 mil

Para mais informações, acesse: www.dictador.com / @the_dictador /

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1945027/Dictador_Cartagena.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945026/Cartagena_Bottle.jpg

FONTE Dictador

SOURCE Dictador