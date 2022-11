Dictador kreiert die exklusivste Spirituose, die es je gegeben hat: die erste limitierte Auflage im Wert von einer Milliarde Dollar - Dictador M-City Golden Cities

MIKOŁÓW, Polen, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- Alles, was Dictador tut, ist von dem Geist geprägt, mutig Herausforderungen anzunehmen, Konventionen neu zu definieren und die Zukunft zu gestalten. Mit dieser Ambition hat Dictador die Dictador M-City Golden Cities geschaffen, die in höchst raffinierter Weise den weltweit eindrucksvollsten Charakteren Ausdruck verleihen. Dies ist die Einführung des Äquivalents der Haute Couture in der Welt der exklusivsten Spirituosen. Ein Erlebnis, zu dem nur wenige der weltweit anspruchsvollsten Menschen eingeladen werden, die sich als Kenner der schönen Künste, als Meister des Stils und der Kultur erwiesen haben und zu den wenigen stilprägenden Personen mit außergewöhnlichen Visionen und Inspirationen gehören.

Dictador M-City Golden Cities Video Dictador M-City Golden Cities Cartagena

Diese bemerkenswerten Menschen haben die seltene Gelegenheit, die Art-Masters-Destillerie von Dictador in Cartagena in Kolumbien zu besuchen und in Zusammenarbeit mit unseren Brennmeistern einen ganz persönliche, einzigartige Mischung aus extrem lang gereiften Rum zu kreieren. Jede Flasche ist ein Unikat und ein individueller Ausdruck der Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, wenn der Größe der Träume keine Grenzen gesetzt sind. Es wird nie zwei Flaschen mit der gleichen Mischung geben, was eine Quantenverschiebung dessen bedeutet, was Luxus und Begrenzung wirklich bedeuten. Die handverlesene Kundschaft von Dictador ist in jeden Schritt der Phantasie und Kreation eingebunden. Es gilt, die Grenzen dessen, was bisher möglich war, zu überwinden.

Um den Charakter der Kunden zum Ausdruck zu bringen, wird M-City, einer der weltweit gefragtesten zeitgenössischen Künstler, eine Flasche aus 24-karätigem Gold gestalten, auf der in Form eines Stadtplans die Stadt abgebildet ist, die ihnen jeweils am meisten am Herzen liegt. Jede Stadt wird nur einmal abgebildet, was den einmaligen Charakter jeder Mischung unterstreicht. Jede Flasche wird voraussichtlich einen Wert von mehreren Millionen Dollar haben. Sobald die Auflage eine Milliarde Dollar erreicht hat, wird sie für immer geschlossen werden.

Dictador lädt dazu ein, sich den Rebellen anzuschließen und die Zukunft zu gestalten. Eine Gruppe von Meistern, Künstlern und Regelbrechern, die sich der mutigen Herausforderung stellen, die Welt zum Besseren zu verändern. Sie beeinflussen die Zukunft. Sie fühlen die Freiheit, etwas schaffen zu können, was noch nie zuvor gemacht wurde. Mutig, leidenschaftlich, intensiv und zügellos. Dictador M-City Golden Cities ist ihr ultimativer Ausdruck.

Die ersten Flaschen wurden bereits verkauft. Der Preis jeder Flasche beginnt bei 1.500.000 US-Dollar

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dictador.com / @the_dictador /

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1945027/Dictador_Cartagena.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1945026/Cartagena_Bottle.jpg

SOURCE Dictador