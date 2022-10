Die 132. Canton Fair wird am 15. Oktober online eröffnet und bietet größere und verbesserte Dienstleistungen

GUANGZHOU, China, 7. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die 132. China Import and Export Fair, auch bekannt als Canton Fair, wird am 15. Oktober 2022 virtuell eröffnet. Um globale Käufer besser bedienen zu können, wird die neueste Ausgabe der Canton Fair den Umfang der Aussteller erweitern, für längere Zeit öffnen und Online-Funktionen bereichern. Durch die Nutzung ihrer aktualisierten Online-Ausstellung und Dienstleistungen wird die Messe in ihren 50 Ausstellungsbereichen in 16 Produktkategorien eine Plattform der Handelskooperation für globale Unternehmen bieten.

EN

35.000 Aussteller versammelten sich online

Die 132. Canton Fair hat den Umfang der Ausstellung erweitert und mehr hochwertige Unternehmen eingeschlossen. Zusätzlich zu den ursprünglichen 25.000 Ausstellern haben sich weitere 10.000 für die Online-Ausstellung beworben. Diese Unternehmen repräsentieren das Beste aus Chinas Fertigung und bieten globalen Käufer zahlreiche Möglichkeiten. Zu diesen 10.000 „neuen Gesichtern" gehören „kleine Riesen"-Unternehmen, die auf Nischensektoren spezialisiert sind, Hi-Tech-Unternehmen und produzierende Einzelunternehmen.

Verlängerte Servicezeit

Die Online-Plattform der Canton Fair, die seit ihrer 127. Ausgabe aufgrund von COVID-19 online stattfinden, war über 10 Tage geöffnet. Ein weiteres Highlight der kommenden Canton Fair ist eine längere Servicezeit, darunter 10 Tage für Live-Streaming der Aussteller, Terminvereinbarung und Verhandlung sowie 5 Monate für Online-Anzeige, sofortige Kommunikation, Matchmaking und andere Dienstleistungen. Das heißt, alle Dienste im Zusammenhang mit der Canton Fair werden vom 15. Oktober bis 15. März 2023 verfügbar sein.

Für die bevorstehende Canton Fair werden weitere verbesserte Online-Funktionen präsentiert. Außerdem werden Anstrengungen unternommen, um die gesamte Supply Chain und das Trade Matchmaking weiter zu optimieren. Fracht-, Lager- und Finanzdienstleister sind eingeladen, sich zu beteiligen und Unternehmen eine Garantie für den Abschluss des Handelszyklus zu geben. Über 130 grenzüberschreitende E-Commerce-Pilotzonen und 5 E-Commerce-Plattformen werden ebenfalls an der Messe teilnehmen, um eine Synergie verschiedener Handelsmodelle und -aktivitäten zu erzielen.

Die China Import and Export Fair wurde im Frühjahr 1957 gegründet. Jedes Frühjahr und jeden Herbst findet in Guangzhou die weltweit größte Offline-Messe statt, die als Barometer oder Windfahne des chinesischen Außenhandels gefeiert wird.

Verwandte Links: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911955/EN.jpg

SOURCE Canton Fair