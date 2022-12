Die 132. Kanton-Messe bietet Einkäufern aus aller Welt Geschenke für die Feiertage, um die Stimmung für Weihnachten und das kommende neue Jahr zu heben

GUANGZHOU, China, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Angesichts der nahenden Festzeit mit Heiligabend, den zwei Weihnachtstagen, Silvester und Neujahr 2023 bietet die 132. China Import and Export Fair (die „Kanton-Messe" oder „die Messe") Einkäufern und Verbrauchern aus aller Welt eine Reihe von exquisiten Dekorationen und Festtagsgeschenken, um ihre Einkaufslisten mit neuen Ideen und Lösungen zu bereichern, die von mehr als 1700 Unternehmen in der Gifts and Festival Products Section präsentiert werden.

Hangzhou Yuguo Import and Export Co., Ltd. („Yuguo"), ein für seine hohe Qualität bekanntes Unternehmen, das sich auf die Weihnachtspapier- und -dekorationsbranche konzentriert, stellt auf der aktuellen Kanton-Messe 199 Arten von weihnachtlichen Lichtdekorationen aus. Der Weihnachtsbaum, das Rentier, der Weihnachtsmann und der Schneemann sind die Hauptelemente des Designs. Die dekorativen Produkte sind mit LED-Lichtern in verschiedenen Farben ausgestattet, die eine warme und gemütliche Weihnachtsatmosphäre schaffen und für mehr Freude beim Verschenken sorgen, da sie mit Herz und Liebe gefüllt sind.

New Star Arts & Crafts Co., Ltd. („New Star"), ein Unternehmen, das sich auf das Design und die Produktion von handgefertigter Weihnachtsdekoration spezialisiert hat, stellt auf der Kanton-Messe mehr als 1.200 Weihnachtsdekorationsprodukte aus, darunter Plüschpuppen, dekorative Ornamente und mehr. New Star legt großen Wert auf Produktqualität und innovative Forschung und Entwicklung und hat ISO-9001-, ISO-14001-, BSCI-, SMETA-, FSC- und andere Zertifizierungen erhalten. Seine Produkte vereinen Ästhetik, Mode, Innovation und Qualität und sind bei Käufern aus Amerika, Europa, Asien und verschiedenen europäischen Ländern beliebt.

Darüber hinaus stellt die Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd. („Loving Home Porcelain"), ein Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Keramikprodukten für den täglichen Gebrauch beschäftigt, fast 60 Arten von Keramikgeschirr mit neuartigem Stil und hervorragender Qualität, wie z. B. im eleganten chinesischen Stil und europäischem Retrostil, auf der Messe aus. Neben vielen anderen Kategorien entwirft und produziert Loving Home Porcelain eine Reihe von Keramikgeschirr, das auch weihnachtliche Elemente enthält und die Aufmerksamkeit zahlreicher internationaler Käufer auf sich zieht.

Bis zum 8. Dezember werden fast 170.000 Geschenke auf der virtuellen Kanton-Messe ausgestellt, um den Verbrauchern in aller Welt das exquisite Design und die herausragende Qualität von „Made in China" zu zeigen und neue Ideen für Weihnachtsgeschenke zu liefern. Um mehr über die Weihnachtsgeschenke auf der Kanton-Messe zu erfahren, registrieren Sie sich bitte über https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email oder wenden Sie sich an [email protected]

