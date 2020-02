Die 21 Industrieparks von SANY nehmen ihre Produktion wieder auf und beschleunigen die Transformation zur digitalen und intelligenten Entwicklung

PEKING, 28. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Am 5. Februar 2020 wurde in SANYs „Intelligenter Werkstatt Nr. 18" in Changsha eine kurze, aber feierliche Zeremonie abgehalten, um die Wiederaufnahme der Arbeit nach dem chinesischen Neujahr zu feiern. Zum 21. Februar hatte SANY in seinen 21 Industrieparks, 17 davon mit Standort auf dem chinesischen Festland und vier mit Standort in Deutschland, den USA, Indien und Brasilien, den effizienten, ordnungsgemäßen Betrieb wieder aufgenommen.