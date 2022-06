Die 31. Internationale Buchmesse von Abu Dhabi schließt sieben Tage voller unvergesslicher Aktivitäten ab

Die vom Abu Dhabi Arabic Language Centre (ALC), das zum Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) gehört, organisierte jährliche Messe verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Verkäufe von Büchern und Publikationen aus verschiedenen Wissens- und Kulturbereichen, da die an der Veranstaltung teilnehmenden Verlage positiv über ihre Erfahrungen und das große Verkaufsvolumen berichteten. Tausende von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Land nahmen an der Veranstaltung teil und brachten große Energie und Begeisterung in die verschiedenen Bereiche der Messe ein.

Die diesjährige Ausgabe der Messe bot ein dichtes Programm an Veranstaltungen, die sich durch ihre bahnbrechenden und ernsthaften Inhalte auszeichneten, darunter ein professionelles Programm für Verleger und Workshops zur Verbesserung der kreativen Schreibfähigkeiten. Die Zahl der teilnehmenden Verlage ist deutlich gestiegen: 1.130 Verlage aus über 80 Ländern bieten eine große Auswahl an Literatur für ein breites Publikum. Mehr als 650 Kultur-, Kunst- und Bildungsveranstaltungen fanden während der gesamten Woche statt. Neben renommierten internationalen Gästen wie Nobelpreisträgern, Booker- und Pulitzer-Preisträgern waren auch bekannte arabische Intellektuelle und Kreative vertreten.

Das ADIBF 2022 wählte den einflussreichen ägyptischen Schriftsteller und Intellektuellen Taha Hussein - bekannt als „Dekan der arabischen Literatur" - zur „Persönlichkeit des Jahres", um während der siebentägigen Veranstaltung das Leben und Werk des renommierten Autors und Kritikers zu beleuchten und sein Werk einer neuen Generation vorzustellen.

Die Bundesrepublik Deutschland war Ehrengast, namhafte deutsche Verleger nahmen teil, und während der gesamten Woche wurde ein spezieller Veranstaltungskalender angeboten. Die Aktivitäten beleuchteten das deutsche literarische Erbe und feierten die langjährige Tradition des kulturellen Austauschs zwischen diesem Land und den VAE. Außerdem wurden die Bemühungen der VAE im Verlagswesen und im Konferenzsektor hervorgehoben und die Internationale Buchmesse Abu Dhabi auf der Weltbühne weiter gefördert.

Der Sheikh Zayed Book Award feierte auch die Gewinner seiner 16. Ausgabe in einer besonderen Zeremonie im Louvre Abu Dhabi, wo der renommierte Denker Dr. Abdullah Al Ghathami in Anerkennung seiner illustren und bahnbrechenden Karriere geehrt wurde, in der er bahnbrechende Studien und Forschungsprojekte durchführte, die einen großen Beitrag zur kulturellen Bewegung in der Region und der arabischen Welt leisteten. Dr. Al Ghathami wurde mit dem Titel „Kulturpersönlichkeit des Jahres" ausgezeichnet.

Die 31. Internationale Buchmesse von Abu Dhabi bot den Teilnehmern ein breites Spektrum an Veranstaltungen, darunter den ersten Internationalen Kongress der arabischen Verlags- und Kreativwirtschaft mit 300 Rednern, Verlegern und Fachleuten aus der ganzen Welt. Außerdem wurde die erste Ausgabe des „Kanz Al Jeel"-Preises ins Leben gerufen, mit dem die Dichtung der Nabati sowie Studien und Forschungen zum Kulturerbe gewürdigt werden sollen. Der Preis, dessen Name von einem Gedicht des verstorbenen Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan inspiriert ist, wird an Gelehrte und Künstler verliehen, die Werke einreichen, die sich mit der Dichtung der Nabati und ihren Werten auseinandersetzen; er soll den Stellenwert der Dichtung in der Gesellschaft als Spiegel der Gemeinschaft erhöhen.

Am Rande der Veranstaltung fand auch das 19. Gulf Book Fair Managers Meeting statt, dessen Ergebnis eine Reihe neuer Empfehlungen zur Verbesserung der Buchmessen in der Region und zur besseren Unterstützung der arabischen Verlagsbranche war.

Seine Exzellenz Dr. Ali bin Tamim, Vorsitzender von ALC, sagte: „Unsere strategischen Ziele für die Abu Dhabi International Book Fair waren, ein respektables Image zu vermitteln, das der führenden Position und dem positiven Ruf der VAE und insbesondere des Emirats Abu Dhabi gerecht wird. Wir wollten Abu Dhabi als bevorzugtes Reiseziel für die bedeutendsten kulturellen Veranstaltungen der Welt positionieren, die die Menschen stärken und Kreativität, Wissen und Kultur fördern sollen. Die Messe verkörpert die Vision des Abu Dhabi Arabic Language Centre und des Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, Verlage zu unterstützen und ihnen den Weg für eine wettbewerbsfähige Rückkehr auf den Markt zu ebnen. Die ADIBF 2022 war ein Neuanfang, bei dem das Leben in die Welt der Kultur zurückkehrte und das Emirat Abu Dhabi mit seiner Authentizität, seiner Identität und seinen großen kulturellen Bestrebungen ins rechte Licht gerückt wurde.

„In diesem Jahr gab es viele kulturelle und literarische Premieren in der Geschichte der Messe, und wir wollten Veranstaltungen mit aussagekräftigen Inhalten präsentieren, um den Besuchern ein positives, gut organisiertes Buchmesseerlebnis zu bieten und die Aufmerksamkeit auf den Buchsektor zu lenken, weil wir in die Fußstapfen des Gründervaters der VAE, des verstorbenen Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, treten wollten, der an die Bedeutung des Buches und seine Rolle für den Fortschritt und die Entwicklung der Gesellschaften glaubte", fügte S.E. bin Tamim hinzu.

Während der gesamten Messe fanden verschiedene Vorträge, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen statt, darunter ein besonderer Poesieabend mit dem Dichter Adonis, während der Gewinner des Wirtschaftsnobelpreises 2021, Guido Imbens, einen Vortrag über seine Wirtschaftstheorien hielt.

Der in Tokio geborene Künstler Fuad Honda, der als einer der weltbesten arabischen Kalligraphen gilt, begeisterte seine Fans mit einer Ausstellung und einer Buchvorstellung auf der Messe, die auch Podiumsdiskussionen zur Vorstellung der Gewinner des Sheikh Zayed Book Award 2022 und des Internationalen Preises für arabische Belletristik, der mit dem Booker Prize verbunden ist, sowie eine Reihe von Podiumsdiskussionen, Aktivitäten und Workshops für Buchliebhaber und alle Bevölkerungsgruppen umfasste.

