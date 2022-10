Die 6. Ausgabe der FII schließt mit Investitionen im Wert von mehr als 9 Milliarden US-Dollar ab

RIAD, Saudi-Arabien, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die visionäre sechste Ausgabe der Future Investment Initiative (FII) endete heute mit mehr als 28 Investitionsgeschäften und Vereinbarungen, die sich auf insgesamt mehr als 9 Milliarden US-Dollar beliefen.

Das FII-Institut hat eine Vereinbarung mit Oxford Union unterzeichnet, die den Mitgliedern der Union wichtige Daten und Informationen zur Verfügung stellt, die vom FII-Institut und seinen Partnern erstellt werden. Die Vereinbarung wurde von Safiye Kucukkaraca, der Leiterin von THINK des FII-Instituts, und Michael Li, dem Vorsitzenden des Entwicklungsausschusses der Oxford Union, unterzeichnet.

Der Geschäftsführer des FII-Instituts, Richard Attias, sagte: „Wir sind sehr stolz auf die diesjährige FII-Konferenz. Wir konnten eine Rekordzahl von Investitionsverträgen abschließen und hatten Redner und Delegierte aus der ganzen Welt zu Gast, die neue Partnerschaften aufbauen wollten. Unter dem diesjährigen Thema ,In die Menschlichkeit investieren: Ermöglichung einer neuen Weltordnung' wollten wir uns mit den Herausforderungen befassen, mit denen die führenden Politiker der Welt in dieser epochalen Phase konfrontiert sind, in der wir uns von der Pandemie erholen und uns alten und unlösbaren, aber auch neuen und unvorhersehbaren Herausforderungen stellen. Wir freuen uns darauf, unsere Gemeinschaft im nächsten Jahr auf der FII vom 24. bis 26. Oktober 2023 begrüßen zu dürfen, die nur für FII-Mitglieder zugänglich sein wird."

Am letzten Tag der dreitägigen Konferenz fand ein Gipfel mit dem Titel „An African Future" statt, auf dem Minister, Investoren und Unternehmer aus ganz Afrika und anderen Ländern zusammenkamen, um über Investitionsbereiche in der Region zu diskutieren. Der Gipfel konzentrierte sich auf das Investitionspotenzial in Afrika und wies darauf hin, dass Tech-Startups in der Region im vergangenen Jahr stündlich Investitionen in Höhe von 1 Million US-Dollar erhielten. Die Gespräche endeten mit der Einsicht, dass die Investitionen in Afrika zunehmen werden und eine verbesserte Infrastruktur und Politik erforderlich sind, um ihre Entwicklung zu unterstützen.

An der dreitägigen Konferenz nahmen über 400 Redner und 6.000 Delegierte teil, die an aufschlussreichen Diskussionen über die dringendsten Investitionsherausforderungen in Bezug auf Staatsfonds, Megastädte, Nachhaltigkeit, Gleichstellung der Geschlechter, Energie und mehr teilnahmen. An der Veranstaltung nahmen einige der bekanntesten Namen aus dem Politik- und Investitionsbereich teil.

Vertreter von 16 führenden Institutionen und verschiedenen globalen Management-Beratungsunternehmen haben sich mit der 6. Ausgabe der FII zusammengeschlossen, um Einblicke in einige reale Probleme zu bieten, darunter die nachhaltige Entwicklung und die Schaffung widerstandsfähiger Energiesysteme, Kryptowährungen und das Fintech-Ökosystem, das Metaverse, die Nutzung künstlicher Intelligenz zur Bekämpfung des Klimawandels, die Verbindung zwischen Technologie und Kultur und der sich ständig verändernde Tourismussektor. Darüberhinaus haben sich 11 Technologieentwickler mit der FII zusammengeschlossen, um ihre neuesten Innovationen und Lösungen vorzustellen, die darauf abzielen, eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft zu schaffen.

Zehn regionale und globale Medienpartner waren bei der Veranstaltung anwesend, und mehr als 270 Medienvertreter und Journalisten aus der ganzen Welt nehmen an der FII teil, um die exklusiven Sitzungen, Gespräche, Vereinbarungen und Ankündigungen der Veranstaltung zu besuchen und sich an den Gesprächen über die neue Weltordnung zu beteiligen.

Informationen zum FII Institute

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine neue weltweite gemeinnützige Stiftung mit einer Investitionsabteilung und einem Ziel: Etwas für die Menschen bewirken. Global, integrativ und den Grundsätzen von Umwelt, Sozialem und Governance (ESG) verpflichtet, fördern wir großartige Ideen aus der ganzen Welt und verwandeln sie in reale Lösungen in fünf wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

