Die achte Saison des internationalen Kindersozialprogramms von PAO Gazprom "Football for Friendship" soll mehr als 10 Tausend Teilnehmer aus der ganzen Welt vereinen

PAO Gazprom startet die achte Saison des internationalen Kindersozialprogramms "Football for Friendship". In diesem Jahr sind die letzten Veranstaltungen für Dezember geplant und werden in einem neuen, digitalen Format stattfinden.

MOSKAU, 1. Juni 2020 /PRNewswire/ -- "Football for Friendship" ist das jährliche internationale Kindersozialprogramm, dessen Hauptteilnehmer Jungen und Mädchen 12 Jahre alt sind, einschließlich derer mit verschiedenen Formen von Behinderungen Die jungen Spieler, die verschiedene Länder und Kulturen repräsentieren, werden zu gemischten Mannschaften zusammengesetzt und lernen, in einer Mannschaft zu spielen. Junge Journalisten beleuchten die Ereignisse des Programms im Internationalen Kinderpressezentrum und fördern die allgemein menschlichen Werte. Sieben Saisons dieses Events führten mehr als 6000 Kinder aus 211 Ländern und Regionen zusammen. An den Sport -, Bildungs-und Umweltveranstaltungen des Programms nahmen weltweit mehr als 5 Millionen Menschen teil.