Die Anzahl Der Umweltfreundlichen Busse Von TEMSA Nimmt Auf Israels Straßen Immer Mehr Zu

Adana, Türkei, 3. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Nachdem TEMSA 48 Fahrzeuge an Dalhom Motors, den offiziellen TEMSA-Händler in Israel, geliefert hat, hat TEMSA mit der letzten Auslieferung innerhalb eines Jahres insgesamt 83 Fahrzeuge der Marke TEMSA in den Fuhrpark des Unternehmens aufgenommen.